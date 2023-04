Szikora Róbert atyai tanácsokkal látta el Tóth Andit

Kevesen mondhatják el, hogy úgy ismerik Andit, mint Szikora Róbert. Az énekes legenda egykori X-Faktor mentoráltjának most a nehéz időkben is segítséget nyújt. Saját tapasztalatai által próbálja olyan tanácsokkal ellátni, amiből talán az énekesnő is tanulhat. A Sorry! magazinnak adott interjújában ejtett szót a Sztárban Sztár zsűrijének női tagjáról.

„A minap találkoztam Andikával, a visszavonulásáról is hosszasan beszélgettünk.”

Tudom, hogyan kell vele bánni, és azt is, hogy ez egyedül az ő döntése, senki nem szólhat bele, ennek ellenére elmondtam neki a véleményem.

„Amikor hasonló korban voltam, mint ő, én egyetlen pillanatra sem akartam feladni, hiszen az ember nem csupán magáért dolgozik, hanem a közönségért is" – mondta a magazinnak a csikidám stílus megteremtője.

Saját tapasztalataival próbálja segíteni az énekesnőt (Fotó: Szabolcs László)

„Akármihez nyúl, az arannyá válik!”

Szikora rendkívül sokoldalúnak tartja az énekesnőt, úgy véli, a rosszindulatú emberek is tehetnek arról, hogy Andi felhagyott az énekléssel.

„Ha már odaédesgetted magadhoz a rajongókat, nem szabad őket cserben hagyni. Andika is azon ritka emberek közé tartozik, akik művészeti polihisztorok. Akármihez nyúl, az arannyá válik! Amellett, hogy énekel és dalokat ír, prímán táncol, rajzol, zsűrizik, színpadon, sorozatokban játszik. Mivel művészlélek, minden százszor érzékenyebben érinti. Egy hétköznapi ember gonosz kommentje is le tudja taglózni szegénykét, pedig ezt nemhogy komolyan venni, elolvasni sem volna szabad.”

Szomorú, hogy egy ilyen széplelkű és tehetséges kislányt, mint Andi meg tudnak mérgezni a rosszindulatú emberek

– vélekedett a zenész.

Andi márciusban jelentette be visszavonulását (Fotó: Máté Krisztián)

Háborog a lelke

Tóth Andi márciusban jelentette be, hogy felhagy az énekléssel. Úgy tűnik, döntése végleges, nemrég jelent meg egy nagylemeze, mely a Last album címet viseli.

Ezennel abbahagyom az éneklést. Tudom, hogy ez így nem hangzik olyan nagy cuccnak, nyilván számomra azért az.

„Nagyon sok miértje van” – kezdte videójában az énekesnő, akinek kiskorában a zene volt a mentsvára, később pedig már a munkájává, kommunikációs eszközévé vált. Az elmúlt tíz évben, mióta befutott, rengeteg dolog történt vele. Volt pár elég érdekes éve, és nem is nagyon zenélhetett, ráadásul olyan is többször volt, hogy nem volt hova mennie, még aludni sem. Minél jobban padlón volt, annál jobban próbálta elérni, hogy az emberek értékeljék azt a munkát, amit a zenélésbe fektetett, azonban ez senkit nem érdekelt. Rosszul érezte magát, amiért a zene a háttérbe került. Még az is megfordult a fejében, hogy elhagyja az országot, végül mégsem tette.

Sokáig nem tudtam, hogy mi a baj, és egyre lejjebb kerültem, és lejjebb, és nagyon lejjebb.

„És akkor rájöttem, hogy ami igazából hiányzik, az a hangom. Nagyon-nagyon hiányzik a hangom, mert ezekben a dalokban nem igazán használtam, mert nem is kellett” – árulta el Andi.

Bár sokan úgy gondolják, ez egy újabb hiszti az énekesnőtől, de úgy tűnik, ezúttal komolyan gondolta. Persze hogy mit hoz a jövő, azt nem lehet tudni. Talán ha egy kicsit lecsillapodik háborgó lelke, újra átfontolja döntését.