Nemrég kiderült: ebbe a börtönbe kerül Gyárfás Tamás

Hét év börtönre ítélték a Fenyő-gyilkosság felbujtójaként Gyárfás Tamást. Az úszószövetség korábbi vezetője mindvégig harcolt az igazáért, ennek ellenére jogerősen elítélték és börtönbe kell vonulnia. Gyárfás azóta számos médiumnak nyilatkozott, arra azonban nem válaszolt, hova szól a börtön behívója, a nyilatkozatai alapján azonban több árulkodó jelre is rá lehet bukkanni - írja a Bors.

Hét év börtönre ítélték Gyárfás Tamást / Fotó: Bors

Ezek alapján megállapítható, hogy Gyárfás – a szövegekből kiolvasható várakozása szerint -, leginkább a váci börtönbe kerülhet. Az intézmény budai villájától nagyjából 43 kilométerre található. Az intézményben több munkalehetőség közül választhatnak az elítéltek, így dolgozhatnak a varrodában, végezhetnek nyomdai munkákat és acél zárkabútorok kivitelezését is vállalhatják - olvasható az oldalon, ahol azt is hozzátették, Gyárfás az új bizonyítékok alapján most perújításban reménykedik.