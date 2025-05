Egy kanálnyi ebből a hozzávalóból csökkentheti a demencia kockázatát

Egy tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy akik ezt az alapvető összetevőt beépítik az étrendjükbe, drámaian csökkenthetik a demencia kockázatát. A kutatások szerint egy kanál olívaolaj hozzáadása az étkezéshez életmentő szokás lehet - írja a az Express.

A mediterrán diéta segíthet csökkenteni a demencia kockázatát Fotó: pexels.com

Csökkentheti a demencia kockázatát

A vizsgálatot először 2023 júliusában mutatták be az American Society for Nutrition éves találkozóján, azonban az eredmények tavaly májusban jelentek meg. Korábbi kutatások már utaltak arra, hogy a mediterrán diéta segíthet csökkenteni a demencia kockázatát, azonban ez az új tanulmány az első, amely alaposan meg is vizsgálja ezt az elméletet, hogy hogyan kapcsolódnak az egyes ételek a demenciával kapcsolatos halálozási arányokhoz a diétán belül.

Az Egyesült Államokbeli Harvard T.H.Chan Közegészségügyi Iskola csapata több, mint 92 000 felnőttet követett nyomon, akik napi étkezéseihez legalább hét gramm olajat adtak hozzá, majdnem 30 éven keresztül. A kutatások eredményei szerint azok, akik naponta fogyasztották a tápanyagban gazdag olívaolajat 28%-kal csökkentették a demenciával kapcsolatos halálozás kockázatát. Ezzel szemben azok a felnőttek, akik ritkán vagy soha nem fogyasztottak olívaolajat étkezéseikhez, nem tapasztalták ezt a hatást.

A mi kutatásunk megerősíti azokat az étrendi irányelveket, amelyek a növényi olajokat, például az olívaolajat ajánlják, és arra utal, hogy ezek az ajánlások nemcsak a szív egészségét támogathatják, hanem potenciálisan az agy egészségét is.

- nyilatkozta Anne-Julie Tessier, a kutatás társszerzője és a Harvard T.H. Chan Közegészségügyi Iskola táplálkozási kutatója.

A kutatás részeként a kutatócsapat több mint 92 000 ember adatát vizsgálta, akiknek átlagéletkora 56 év volt. Minden négy évben a résztvevők táplálkozási szokásait egy kérdőív és az Alternatív Egészséges Táplálkozási Index segítségével értékelték, amely az étkezési szokások és a tápanyagok hatását mérte a krónikus betegségekkel kapcsolatos kockázatokra. Minél magasabb volt az élért pontszám annál egészségesebb étrendre utalt.

Az olívaolaj választása, mint természetes termék, a margarin és a kereskedelmi majonéz helyett biztonságos döntés, és csökkentheti a halálos kimenetelű demencia kockázatát

- mondta Tessier.