Gulyás Gergely: Egy híd lezárása Budapesten több 100 ezer ember életét nehezíti meg

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő közösen tartanak Kormányinfót. Elsőként az Ukrajna uniós tagságról történő szavazásról beszélt Gulyás Gergely, de többek között az árréscsökkentés, a falvak helyzete, a járvány alakulása és a pride tüntetés is szóba került.

Fotó: Koszticsák Szilárd

A Miniszterelnökség vezetője közölte, a kormányülésen külpolitikai kitekintésre is sor került. A kormány elkötelezett a béke ügyében, az amerikai törekvések továbbra is támogatandóak, az uniónak érdeke, hogy a háború véget érjen. Szóba került Ukrajna uniós tagsága is, amit a kormány a magyar érdekekkel ellentétesnek tart. Jövő héten kezdődik az ukrán véleménynyilvánító szavazásra szóló papírokat – tette hozzá.

Veszélyt jelentene Ukrajna tagsága

Az uniós vezetők szerint néhány év alatt megvalósítható Ukrajna uniós tagsága, ami mezőgazdasági és pénzügyi kockázatot jelentene – mondta a miniszter. Gulyás Gergely közölte, Ukrajnában jóval kevésbé szigorúak az ukrajnai mezőgazdasági szabályok. Munkaerőpiaci és közbiztonsági kockázatok is vannak.

Ukrajnának is csak érdemek alapján lehet csatlakozni, így most mi nemet mondunk az ukrán csatlakozásra.

- emelte ki.

Működik az árréscsökkenés

Március 13-hoz képest 894 élelmiszer lett olcsóbb – mondta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy idén az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, de ez önmagában nem elég. Az árréscsökkentés bevezetésének tapasztalata, hogy az infláció megállt az élelmiszeriparban.

A falvak helyzete

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy számos településen van olyan ingatlan, ami állami tulajdonban van, de nem használja senki. Éppen ezért az NGM vezetője arra kapott felhatalmazást, hogy a volt takarékszövetkezeti épületeket vásárolja meg az állam. A kistelepüléseken, ahol van igény, ott átadják az állami tulajdonban lévő épületeket.

2026. január 1-től az 1500 főnél kisebb településekre kiterjesztik a falugondnoki szolgálatokt. A falusi önkormányzati hivatali dolgozók bérét is emelni fogják két ütemben, először 15, majd újabb 15 százalékkal.

Ragadós száj-és körömfájás: így áll most a járványhelyzet

A száj-és körömfájás járvány kapcsán új fertőzés egyelőre nincsen. Négy telepen volt eddig fertőzés – mondta el Gulyás Gergely. Mindenkit arra kértek, hogy az operatív törzs intézkedéseit tartsa be. Nem zárható ki, hogy a vírus mesterséges úton jött létre – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a tetemek elégetése nem lehetséges, mert a fertőzés tovább terjed, ezért csak temetni lehet, ugyanakkor csak ott lehet eltemetni az állatokat, ahol nem jelent semmilyen veszélyt a vízbázisra – mondta.