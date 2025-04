Kitálalt a jós: pár nap, és megkezdődik a világvége

Hamarosan itt a vég kezdete – figyelmeztet egy TikTok-jós, aki azt állítja magáról: azért ismeri a jövőt, mert számára ez valójában már a múlt. Ő ugyanis egy időutazó, és noha jelenleg még a legtöbben nevetnek rajta, vagy legalábbis megmosolyogják jövendöléseit, hamarosan mindenki hinni fog neki. Hogy miért? Természetesen azért, mert (állítása szerint) amiről most beszél, nem sokára valósággá válik. Tegyük hozzá: eddig nem túl sok jóslata jött be (szerencsére, ugyanis javarészt különféle katasztrófákat szokott vizionálni), így reméljük, most is megússzuk az apokalipszist.

Kitálalt az időutazó a világvégéről Fotó: Metropol

3 fázisban jön el a világvége, állítja az időutazó

A magát időutazóként aposztrofáló tartalomgyártó szerint a ma ismert világunk három fázisra bontva szűnik meg létezni, illetve alakul át a felismerhetetlenségig. Ráadásul az első fázis még ebben a hónapban kezdetét veszi, így nincs sok időnk felkészülni.

Mutatjuk, mit jósolt:

2025. április 24.: Kezdetét veszi az első fázis, hatalmas, az egész bolygóra kiterjedő földrengésekkel. E rengések okát csak később ismeri meg az emberiség: 2025 során ugyanis a világunk egy másik, alternatív univerzummal egyesül.

2025. szeptember 12.: A második fázis első napja. Innentől egyre több rendszerhiba jelentkezik. Megzavarodnak a telefonok, a madarak lefelé repülnek, tárgyak tűnnek el vagy olvadnak egymásba.