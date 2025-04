Húsvéti horoszkóp: randi, harmónia vár ezekre a csillagjegyekre – Te is köztük vagy?

Az április a változás szelét és jó adag szerencsét is fog hozni sokaknak, ráadásul a húsvét időszakára is sok meglepetést tartogat tarsolyában az univerzum. Aki hallgat az égiekre, Illy Roland Tamás mágus és társa, Horváth Diána asztrológus szerint a harmónia ösvényére léphet. Mutatjuk azt a 4 csillagjegyet, akikre a húsvéti horoszkóp szerint igazi energiabombaként fog hatni a következő ünnepi időszak.

Négy csillagjegynek különleges időszakot ígér a húsvéti horoszkóp / Képünk illusztráció: Shutterstock

Ezt üzeni a húsvéti horoszkóp

A horoszkóp 2025-ben is színes, próbatételekkel teli évet kínál, és a húsvét megtelik spirituális energiával. Elképesztő fordulatok várnak sokakra. Ez az időszak Tamás mágus szerint a kapcsolódások és a belső felismerések korszakát nyitja meg, miközben saját magunkkal is meg kell majd küzdenünk.

Megjelenhet a vágy a harmóniára, a szeretet kimutatására és az elfogadás megélésére. Könnyebben alakulnak ki meghitt pillanatok, különösen azokkal, akik fontos szerepet töltenek be az életedben. Ugyanakkor érezhető egy belső feszültség is, amely a túlzott elvárásokból vagy az érzelmi túlköltekezésből fakadhat

– kezdte el részletezni a Metropolnak a mágus a húsvéti horoszkóp kapcsán, mire Diána hozzátette: „A meglepetések is szerepet kaphatnak. Váratlan hírek, spontán reakciók vagy fordulatok oldhatják a megszokott ünnepi kereteket. Ez nem feltétlenül rossz, sőt friss energiákat hozhat, ha nyitott maradsz az újra” – részletezte az asztrológus.

A páros szerint a húsvét 4 csillagjegyre kedvező energiákat szabadít fel – ők a Bika, a Mérleg, a Rák és a Vízöntő!

A Bika megtalálja a belső nyugalmat, és a családi kapcsolatok is jól fognak alakulni.

Kellemes meglepetések jöhetnek anyagi vagy érzelmi téren, és végre úgy érezheted, hogy megérkezett a stabilitás, amire vágytál

– üzente a csillagjegy szülötteinek Tamás mágus.

Dia szerint a Mérleg is végre feltöltődhet az ünnepek alatt. „A társas kapcsolatok, a szépség és az ünnepi harmónia most különösen feltölt. Könnyebben megtalálod a közös hangot másokkal, és egyensúlyt teremthetsz ott is, ahol eddig feszültség volt. A romantika is jelen lehet” – mondta Diána.