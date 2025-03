Magyar Péter megint beleállt egy riporterbe, döbbenetes videó került ki

Magyar Péter és a Tisza Párt rendezvényein járt a Patrióta riportere, aki egészen döbbenetes dolgokról számolt be, ugyanis a közzétett felvétel alapján nincs rendesen lezárva és hitelesítve sem a doboz, amiben a politikus "saját konzultációját" gyűjtik Ukrajna EU-hoz való csatlakozásáról, illetve úgy tűnik, hogy a szimpatizánsok sincsenek teljesen képben, hiszen nem tudják, hogy mit csinál a Tisza Párt és Magyar Péteren kívül más tiszás politikust sem nagyon ismernek – arról nem is beszélve, hogy Magyar Péter beleállt a Patrióta riporterébe is, miután kényelmetlen kérdéseket kapott Ukrajna csatlakozásáról.

Magyar Péter

Magyar Péter országjáráson van, de nem szereti ha kényelmetlen kérdéseket tesznek fel neki Ukrajnáról vagy Ukrajna EU-s csatlakozásáról. Az elmúlt hetet Magyar Péterrel töltötte Filep Dávid, a Patrióta riportere és többek között a tiszás pártelnököt, a biztonsági embereket és a híveit is kérdezte. Magyar többször is uszította a híveit a munkatársunkra, de a színpadról is ordibált vele

– olvasható a Patrióta videójának leírásában.

Itt lehet megnézni a riportot: