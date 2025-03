Nagy útra készül Csongrádi Kata, ez az oka

Hihetetlen pörgésben él a sokoldalú művésznő! Csongrádi Kata tavaly Ausztráliát és Kanadát hódította meg, most pedig az Egyesült Államokba hívták meg egy hosszú koncertkörútra. Március végén repül Floridába, majd Los Angeles és New York lesz a következő állomás.

Az örökifjú Csongrádi Kata Ausztrália és Kanada után Amerikába készül Fotó: CsK

Nagyon izgatott vagyok, hiszen rengeteg helyre várnak, és az előadások mellett a vadonatúj dalom klipjét is ott forgatjuk majd

– mesélte a Borsnak lelkesen a Krúdy-díjas művésznő. – Most fejeztem be a dalomat, amiben mindenki magára ismerhet majd, akárcsak korábbi, nagy nézettséget elért klipjeimben.

Némi unszolásra Csongrádi Kata elárulta lapunknak a dal címét is: Szédület.

– Életünk során mindannyian megszédülünk, akár egy sikertől, egy partnertől, egy élethelyzettől, és egy pillanatra elveszítjük a realitásérzékünket, ahogyan ez velem is előfordult már

– vallotta be. – Édesek ezek a szédületek, de ha belefeledkezünk, ha nem térünk vissza a reális érzékeléshez, akkor baj is lehet belőle. Amerika is egy ilyen szédület: jó lesz együtt lenni az ott élő magyarokkal, velük mulatni, feledve minden nehézséget és tudom, hogy nagy szeretettel hívnak és várnak. De azt is tudom, hogy ha véget ér az út, már vágyni fogok haza, magyar földre, várni fogom, hogy megmutassam a közönségemnek az új dalt abban a köntösben, amit majd Amerika csodás helyszínein adunk rá.

Ausztráliában is óriási sikere volt Csongrádi Kata előadásainak Fotó: CsK

Csongrádi Kata Amerikában jótékonykodik is

Csongrádi Kata szokásához híven jótékonysági akcióban is részt vesz: Los Angelesben fellépést vállalt a tűzvész károsultjainak megsegítésére rendezett jótékonysági előadáson.

Mielőtt azonban a tengerentúlra repül, még egy kitüntetésben lesz része: március 15. alkalmából Erzsébetváros díszpolgára lesz, méghozzá a képviselő-testület egyhangú szavazásával.

Megható, hogy a képviselők pártállástól függetlenül, egyhangúlag találtak méltónak a díszpolgári címre

– mosolygott Csongrádi Kata. – Itt születtem, a kerületben élek azóta is és lokálpatriótának vallom magam.

Hozzátesszük: egykori iskolájának, a Baross Sulinak az alapítványát a Sissi 150. előadásának bevételéből hozták létre, a művésznő felajánlásával, aki rendszeresen el is látogat a gyerekekhez.