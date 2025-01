Rémisztő műtét: betegétől kapta el a rákot a sebész

Kétségtelen, hogy a XXI. század egyik legrettegettebb betegsége a rák: mivel annyi típusa van, szinte képtelenség rá univerzális gyógymódot találni, sokáig rejtőzködik, és számtalan eset bizonyította már: amikor megjelenik, könnyen lehet, hogy már túl késő... A mai napig a megelőzést tartják a legfontosabbnak a szakértők a rák elleni harcban, ugyanakkor a műtéti beavatkozásokkal, kemoterápiával és sugárkezeléssel is érnek el eredményeket. Noha számos ráktípust még mindig nem ismerünk eléggé, van, amit szinte minden ember biztosan tudott: hogy bármennyire is kegyetlen legyen a kór, nem fertőz. Gondoltuk eddig...

Műtét közben kapta el betegétől a rákot a doki Fotó: Pixabay

Egy sebészt azonban épp az a páciense fertőzött meg, akinek az életét igyekezett megmenteni. Az eset rendkívül különös és aggasztó, ugyanakkor – meg kell jegyezni – egyedi is. A New England Journal of Medicine szaklap számolt be róla, hogy egy német rákbeteget operáló orvos kezén alakult ki öt hónappal a műtét után egy daganat, melyről a vizsgálatok később bebizonyították: genetikaliag azonos a korábban operált betegével. A sebész a beavatkozás közben megvágta magát, így kerülhetett bele a véráramába egy rákos sejt, ami burjánzani kezdett az idegen környezetben. Ezeket az idegen sejteket az immunrendszerünk jellemzően kilöki, ebben az esetben ez azonban nem történt meg, így eshetett meg, hogy fertőzés útján továbbterjedt a rák.

A szokatlan eset egyébként még a kilencvenes években történt, azonban a lap most hívta fel rá újra a figyelmet, miután régi ügyeket néztek át a szakértők – írja a Daily Star.