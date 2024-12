A NASA dolgozói is döbbenten kaptak a szívükhöz: ami velük történt, az az isteni csoda bizonyítéka

Ahogyan arról a Metropol már beszámolt, a NASA szondát küldött a Naphoz, hogy minél több adatot tudjon szolgáltatni annak érdekében, hogy a tudósok új tudományos eredményeket érjenek el a Nap vizsgálatával kapcsolatban. A NASA Parker Solar Probe szondája arra hivatott, hogy a lehető legalaposabban feltérképezze a Napot. A NASA bejelentette, hogy a szonda karácsony estéjén rekordot dönt, ugyanis áthalad majd a Nap koronáján, és olyan közel kerül az égitest eddig felfedezetlen oldalához, amilyenre eddig még nem volt példa. Ekkor mindössze 3,8 millió mérföldre lesz a Nap felszínétől, ilyen közel pedig még ember alkotta gép nem járt hozzá.

Messzire jutott az űrszonda

Volt azonban ennek a küldetésnek egy árnyoldala is, hiszen ezt Lázár-missziónak gondolták. Úgy sejtették, hogy a forróság és a szörnyű körülmények miatt csak meghatározott ideig tud felvételeket készíteni és adatokat küldeni a Földre a szonda, küldetése során pedig bizonyosan elég, elpusztul. A NASA számításai szerint ennek karácsony estéjén kellett volna bekövetkezni. Az űrkutatók azonban döbbenten konstatálták, hogy a pusztulás csak nem jött létre. Noha a szonda megközelítette a Napot a kívánt távolságra, begyűjtötte az adatokat és haza is küldte azokat, a hőség nem tette tönkre az építményt, így épségben elindulhatott hazafele. Ez meglepte a tudósokat, ők ugyanis arra számítottak, hogy a Nap külső rétegei is vannak olyan melegek, hogy meg tudják olvasztani a szondát, ez a hipotézis azoban nem igazolódott be - írja a The Sun. A tudósok alig várják, hogy a kezükbe vehessék a kinyert adatokat, mert nagyon sok következtetést szeretnének levonni belőlük.