Szerelmi horoszkóp januárra: Szegedi Erika elárulja, kinél kopogtat a nagy Ő!

Ikrek

Régóta kedvezőtlenül alakultak a dolgai. Most azonban fellélegezhet, mert az ő életébe is bekopogtat a boldogság. Az élet minden területén érezni fogja, hogy az Univerzum a tenyerén hordozza.

Rák

Családcentrikus jegy szülötte. Most is a szeretteit tartsa szem előtt és ne kockáztasson. Fektessen több energiát a jövő építésére. Ha párkapcsolatban él, akkor most fordítson nagyobb figyelmet a párjára.

Oroszlán

Befejezi, amit az elmúlt évben elkezdett. Továbbra is a siker fogja kísérni az útján. A lényeg, hogy nyitott szemmel járjon és vegye észre a kínálkozó lehetőségeket. Az Oroszlán nagyszerű év előtt áll, és ez a munkájára és a magánéletére is egyaránt kihat majd.

Szűz

Ismét betoppan egy régi arc az életébe. Olyasvalaki, aki a feje tetejére állít mindent. Képes lesz még a hosszú ideje jól működő kapcsolatát is kockára tenni egy kis kaland kedvéért. Ha kitudódik a játszadozása, akkor könnyen megütheti a bokáját.

Mérleg

Kicsit tegye félre a munkát, és szenteljen több figyelmet a magánéletére. Hajlamos elhanyagolni azokat az embereket, akik valóban fontosak. Ez most ebből a szempontból egy kritikus időszak lesz, mert könnyen elveszítheti őket.

Skorpió

Szeretk magába zárkózni, és nem kimutatni az érzelmeit. Most számára az a helyes út, ha bizalmat szavaz az embereknek és kitárulkozik a világ felé. Az őszintesége most meghozza a gyümölcsét.

Nyilas

Legyen megfontolt, és hiába jár jó úton, sok veszély leselkedik rá. Számára nem ez a legmegfelelőbb időszak egy új kapcsolatra, mert az nem lesz hosszú távú. Am ha csak jól szeretné érezni magát a következő néhány hétben, akkor számára is terem babér.