11 hónapos babával süllyedt víz alá az autó, elképesztő, mit tett az apa – Megdöbbentő felvétel

Heves esőzéssel és 130 km/h-s szelekkel tombolt végig a Bert vihar az Egyesült Királyságon, több helyen is árvíz alakult ki, ami miatt egyes útvonalak járhatatlanná váltak. Andre Randles és Paige Newsome is egy ilyen útszakaszon próbált áthaladni, autójukkal belehajtva a vízbe, amiről azt hitték: sekély.

Árvízriadót rendeltek el az angol Todmorden városában, a zsilipeket is kinyitották, hogy segítsék a folyók szintjének kezelését (Fotó: Pexels / Pexels – Képünk illusztráció)

A még mindig a megrázó események hatása alatt álló édesanya, Paige osztotta meg férje, a hős apa, Andre történetét.

Nagyon ijesztő élmény volt Andre számára, hogy saját magát és a 11 hónapos babánkat is ki kellett húznia a süllyedő autó ablakán, amin keresztül ömlött be a víz a járműbe. Képzeld csak el, hami történik, ha a párom nem gondolkodott volna elég gyorsan ahhoz, hogy kinyissa az ablakokat, kimásszon, majd kihozza a fiamat! Bele sem merek gondolni!

A házaspár nehézségekbe ütközött, amikor egy útszakaszon nem volt jelezve, hogy az árvíz elöntötte, így az apa belehajtott a vízbe azt gondolva, hogy sekély. Az úton egy mélyedés volt, amibe belehajtva az autó süllyedni kezdett, a víz szinte már ellepte a kocsi tetejét. Elképesztő versenyfutás kezdődött az idővel, hogy a kocsiban tartózkodók mind épségben megmeneküljenek. Az édesapa gyors gondolkodásának és cselekvésének köszönhetően végül sikeresen megmenekültek, a családot a helyiek fogadták be, amíg a vihar lecsendesedett.

Paige kritizálta a városvezetést, miszerint az útszakasz már évek óta veszélyes, ha nagyobb esőzések vannak – írja a brit The Sun.

Íme a döbbenetes felvétel a pár víz alá került autójáról: