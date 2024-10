„Nagyon ijesztő látvány!” – Százával söpörtek végig Floridán a tornádók a Milton hurrikán előtt

Tornádók borzolták a kedélyeket Floridában még az előtt, hogy 200 kilométer per órás sebességgel lecsapott volna a Milton hurrikán. Az amerikai idő szerint szerda éjjel tomboló viharról egyelőre nem derült ki, hogy mekkora károkat okozott, ám az előzetes információk szerint emberéleteket is követelt.

A Milton hurrikán megjelenése előtt tornádók csaptak le Floridára Fotó: pexels.com/Illusztráció

Nem elég a hurrikán, még tornádók is lecsaptak

Florida térségében egyáltalán nem ritkák a trópusi viharok, mint ahogy az sem, hogy hurrikánok, tornádók és tengeri áradások fenyegetik az ott élőket. A tudománynak hála ma már pontosan megjósolható, hogy merre tart és mekkora ereje lesz egy viharnak, ráadásul az itt lakók már pontosan tudják, hogyan készüljenek egy hasonló vészhelyzetre. Persze azért néha okoz meglepetéseket a természet. Szerda este még a Milton hurrikán partra érkezése előtt például rémisztő erejű tornádók söpörtek végig az államon.

Úgy tudom, a Milton hurrikán Florida nyugati részén óriási károkat okozhatott. Szerencsére a legtöbb ember elmenekült onnan. Ha az előrejelzések nem hazudnak, 15 láb magas hullámok és óriási árvíz kísérte a tegnapi hurrikánt

– meséli lapunknak egy magyar édesanya Kriszti, aki kislányával és férjével él Miamiban, ahol ebben az időszakban gyakoriak a trópusi viharok.

Helene után újabb szörnyeteget kaptak a nyakukba

Krisztitől úgy tudjuk, a nyugati parton a Helen hurrikán is súlyos pusztítást végzett, több helyen még ma sincs áram, illetve a helyreállítási munkákat sem fejezték még be. Épp ezért a Milton hurrikán talán még nagyobb pusztítást tudott mérni Florida nyugati partjára, ám ahhoz, hogy megtudjuk mekkora a baj, meg kell várni, hogy felmérjék a Milton hurrikán okozta károkat.

A tornádó félelmetesebb mint a hurrikán Fotó: pexels.com/Illusztráció

Itt tegnap tornádóveszély volt, szerencsére minket elkerültek. Mi helyiek egyébként sokkal jobban félünk a tornádóktól, mert azoknak soha nincs előjele, egyszer csak lecsapnak

– meséli Kriszti, aki kislányával és férjével szerencsésen megúszta a szerdai tornádókat és az éjjel érkező Milton hurrikánt is. Ahogy Kriszti is kifejti, a tornádó és a hurrikán nem ugyan az az időjárási jelenség. Míg egy hurrikán akár hetekig is tombolhat, és több ezer kilométeren végezhet hatalmas pusztítást, addig a tornádó percekig tartó pusztító légörvény, ami csak néhány tíz méteren tarol le mindent, amit csak ér.

Láttam már tornádót. Nagyon ijesztő látvány, hiszen nem tudod merre megy és meddig tart. Az biztos, hogy ha Miamira adnának ki olyan komoly figyelmeztetést, mint szerda éjjelre Tampa városára, azonnal elmenekülnék innen a kislányom és a családunk biztonsága miatt

– zárja a Metropolnak az édesanya.