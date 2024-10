Hat öltözködési szabálynak kell megfelelnie Katalin hercegnének – egyet már megszegett

Katalin hercegnének Vilmos feleségeként jó néhány szabályt be kell tartania, többek között az öltözködésére is nagyon oda kell figyelnie – írja a life.hu. Néha azonban ő sem tart be minden szabályt...

Számos öltözködési szabályt kell betartania Katalinnak (Fotó: Northfoto)

1. Visszafogottság

A mélyen kivágott, illetve a túl rövid ruhák, továbbá a feltűnő, rikító színek vagy a márkajelzések mind hivalkodóak, ezeket Katalinnak kerülnie kell. Mindezek helyett magasabb nyakú, a vállát takaró ruhákat visel, és a szoknyái legalább a térdéig érnek.

2. Szőrme

Talán sokan nem tudják, de a hercegné bizony nem viselhet valódi állatból készül szőrmét, bundát. Ez egy családi hagyomány, amivel az állatkínzást elítélik.

3. Fekete ruha

Katalin az utazásai során mindig visz magával egy fekete ruhát, amit, ha hirtelen haláleset történik, fel tud venni.

4. Köröm

Katalin a körme színét sem választhatja meg szabadon: kizárólag a természetes árnyalatoknál maradhat.

5. Farmer

A farmernadrág viselete nem engedélyezett a királyi családnak, csak nagyon ritka esetben térnek el ettől. Katalin ezt a szabályt a rákbetegsége bejelentésén szegte meg, akkor ugyanis a videóban farmernadrágot viselt.

6. Kabát

Katalin nem veheti le eseményeken a kabátját vagy a blézerjét, ezért ehhez mérten öltözik fel. Ha bármi változás történik az időjárásban, akkor is magán kell tartson minden ruhadarabot.