Ezekkel a trükkökkel elkerülhetjük, hogy kikopjon a farmerünk

A tökéletes farmert nem elég megtalálni, meg is kell tartani… A kikopott farmer ugyan lehet divatos, de nem biztos, hogy ez a cél. Amennyiben az eredeti fényében szeretnénk megőrizni kedvenc nadrágunkat, akkor a mosásra és szárításra mindenképpen oda kell figyelnünk.

Kikopott farmer? Így kerülhetjük el

Tilos a közvetlen napfény

Elméletileg logikus lenne a vizes ruhákat a meleg napfény alatt szárítani, hiszen sokkal gyorsabb így a folyamat. Azonban ez a gyakorlatban egy nagyon rossz ötlet! A nap sugarai kiszívják a farmer színét, és akár egy alkalom után is kikopik. Nyugodtan szárítsuk a friss levegőn a ruhákat, de csak árnyékban.

Túl gyakran mossuk

A pólókat és a fehérneműket minden hordás után kimossuk, de a farmerokat nem muszáj. Bátran használhatja őket 4-5 alkalommal, mielőtt a szennyesbe dobja. Ugyanis a túl sűrű mosás nem tesz jót a nadrág szálainak és hamar tönkremennek. Viszont ha hazaérünk, akkor rögtön cseréljük át, hogy ne azzal a nadrággal üljünk az otthoni kanapéra, amiben a tömegközlekedésen is utaztunk.

Tartsuk a színszabályt

Nem csak pólók esetében kell betartani azt az alapvető szabályt, hogy feketét nem mosunk világossal. Bár a nadrágok jóval durvább anyagból készülnek, mégsem tesz jót a színeknek. Bár nem veszik át egymás színét, de mindkettőn meglátszik a kopás nyoma. A kékek között is tegyünk különbséget: a nagyon világosat ne tegyük a sötét mellé.

Alacsonyabb hőfokon

A farmernadrágokat és kabátokat általában 30, illetve 40 fokon érdemes mosni. Ha durva kosz van rajta, akkor inkább áztassa be a gépi program előtt, de a hőfokot ne emelje. Ha van mosógépén kímélő funkció, akkor az a legjobb választás. Amennyiben csak átöblíteni szeretné, egy hideg mosás is elegendő lehet, amit a legtöbb mosógépen külön funkcióként is megtalálunk.

Inkább kevesebbet

Hiába bír mosógépünk akár 7 kg-ot, ne pakoljuk tele. Minél több benne a nadrág, annál jobban összedörzsölődnek egymással és a mosógép falával. Egyszerre maximum 3-4 farmert mossunk, különben a szálak kihúzódhatnak vagy kidörzsölődhetnek.

Speciális öblítő

Minél több öblítőt teszünk, annál intenzívebb lesz az illat. Ez valóban így van, viszont a ruháknak nagyon nem tesz jót. A szálak megkeményednek és könnyebben elvesztik színüket. A drogériákban lehet kapni kifejezetten farmerhoz való öblítőt, ami segít abban, hogy tovább megőrizzék eredeti színüket.

Fordítsuk ki

A legegyszerűbben és legjobban úgy kímélhetjük a farmer színét, ha mosáskor kifordítjuk. A cipzárakat húzza fel, a gombokat pedig gombolja be. Így nem akadnak egymásba vagy húzzák ki a szálakat.

Kövessük a kisokost

A farmerekben is mindig megtaláljuk a gyártók által írt kisokost. A címkén pontosan leírják, hogy hány fokon szabad mosni. Ezeket sokszor figyelmen kívül hagyjuk, pedig ha ennek megfelelően tisztítjuk, akkor akár megkétszerezhetjük ruhaneműink élettartamát.

Ezt a lépést hagyjuk ki

A szárítók nagyon hasznos gépek, de nem minden ruhadarabbal kompatibilisek. A farmeranyagnak például kifejezetten rosszat tesz. Azon kívül, hogy sokat fakul a szín, még a mérete is összemehet. Több idő hagyományos szárítón megvárni, mire hordható lesz, de megéri, ha nem szeretnénk néhány mosás után kidobni.

Fixáljuk a színét

Az első hordás előtt fixáljuk le a farmer színét. Hogyan is kell ezt? Egy vödör langyos vízbe tegyünk 5 evőkanál konyhasót, és várjuk meg, amíg teljesen feloldódik. Ezután a kiforgatott nadrágot hagyjuk benne ázni 1-1,5 órát. Végül pedig akasszuk fel és hagyjuk megszáradni. Ne csavarjuk ki, különben a megnyílt szálak tönkremennek. Ha már megszáradt, akkor utolsó lépésként pedig mossuk ki a gépben, hogy finom illata is legyen.