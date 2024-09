Változás az iskolai orvosi igazolás körül, könnyítést kaptak a szülők - íme a részletek!

Idén szeptembertől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolai orvosi igazolásokat az azt kiállító orvos egyből az iskolai KRÉTA-rendszerbe küldje. Erre azért van lehetőség, mert az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) és a KRÉTA-rendszert összekapcsolták, így az orvosi igazolásokat az iskola közvetlenül megkapja. Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, a háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak és szakellátóknak előírták, hogy a cél érdekében saját medikai rendszerüket is frissítsék.

Úgy tűnik, vége a papír alapú iskolai igazolások korának. Fotó: unsplash.com

Miért volt szükség erre az újításra?

„Amikor a gyerek beteg, akkor gyerekorvoshoz, háziorvoshoz viszik. Nyilván megállapítják, hogy mi a baja, fölírnak neki valamilyen gyógyszert, és döntés születik arról is, hogy hány napot nem kell iskolába mennie. Régebben, akár az előző tanévben is, ilyenkor erről egy papíros igazolás készült, amit utána a szülő befotózott, valamilyen módon beszkennelt, és eljuttatott az intézménybe, ahol ennek a feldolgozása, rögzítése megtörtént. Most az EESZT-ből automatikusan át fognak menni az adatok a KRÉTA-rendszerbe. Magyarán a szülőnek ezzel nem lesz dolga”-mondta el Maruzsa Zoltán az InfoRádióban. - A fejlesztésnek másfél millió gyerek szülője, tehát potenciálisan akár hárommillió ember fog nagyon örülni - tette hozzá.

Akkor végleg búcsút inthetünk a papír alapú igazolásoknak? Egyelőre nem. Az eddig használt papíralapú igazolások sem szűnnek meg, ezeket egy esetleges informatikai hiba esetére fenntartják.

Nem ez az egyetlen egészségüggyel kapcsolatos újítás az iskolákban

Szeptembertől elkezdik az iskolai egészségnevelés oktatását is. Erre az osztályfőnöki óra keretein belül kerül majd sor a felső tagozatosok és a gimnazisták esetében. Ezzel az a cél, hogy az emberek minél több évet töltsenek el egészségesen, ennek pedig a prevenció a leghatékonyabb eszköze.

Mi az, ami nem változik az iskolai igazolásokkal kapcsolatban?

Betegséget orvos igazol, ha más okból hiányzik a gyermek, azt a szülő igazolja. A szülői igazolást az iskola ugyanúgy elfogadja a jövőben is. Azt, hogy hány napot igazolhat a szülő, azt az iskola házirendje határozza meg.