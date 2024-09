Elmarad a babaváró: állapotos felesége gyászolja az elhunyt sportolót

Liam Canning kiváló rögbijátékos volt, aki arra tette fel az életét, hogy dicsőséget hozzon a hazájára. Egész élete során edzett, sportolt, és nagyon szerette volna, ha nevét örökre beírnák a sporttörténlembe. Sajnos azonban nagyon fiatalon és nagyon tragikusan hunyt el, halálának körülményei pedig szívszorítók.

Állapotos felsége gyászolja a sportolót / Fotó: Facebook

Liam nem is lehetett volna boldogabb a világon, hiszen mindene megvolt, amiről egy férfi álmodik. Volt egy csodálatosan gyönyörű felesége, egy tüneményes gyermeke, és már úton volt a második baba is. Emellett igazi férfias sportot űzött, és kiváló sikereket ért el. A klubja, a Rossendale Rugby Club azonban most bejelentette a rettenetes hírt, miszerint a játékos váratlanul elhunyt.

A hír mindenkit megdöbbentett, különösen fiatal feleségét, aki így egyedül neveli tovább a gyerekeket. Nagyon sokan aggódnak most a fiatal feleségért, ugyanis éppen állapotos, kisbabájával a szíve alatt érte a sokk. A következő hetekben tartották volna meg a babaváró bulit, ezt azonban le kell mondaniuk, helyette ugyanis temtést kell szerveznie a fiatal özvegynek. Az embereknek megszakad a szívük, és mindenki a fiatalasszonyt támogatja - írja a The Sun.