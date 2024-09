A NASA is elismerte: beigazolódott az élő Nostradamus aszteroidával kapcsolatos figyelmeztetése

Vannak a világon megmagyarázhatatlan jelenségek. Nem értjük például, hogy miképpen érezhetjük szeretteink jelenlétét azután is, hogy elhunytak. Nem értjük, hogy miképpen képesek egyesek utazni az időben, ahogyan az sem világos a hétköznapi emberek számára, hogy bizonyos kiváltságos személyek miképpen tudják kifürkészni a jövő titkait. A jövendőlátás misztikus tudomány, azt azonban el kell ismerni, hogy néhány embernek megadatott ez a különleges képesség. A leghíresebb ilyen a francia Nostradamus volt, akinek számtalan jóslata valóra vált. Most azonban egy brazil férfit, Athos Salomét az élő Nostradamusként szotkak emlegetni, mert szinte minden jóslata igazzá válik.

Ütközési zónába lép ma az aszteroida

Nemrégiben a Metropol bemutatta, hogy az élő Nostradamusként emlegetett férfi 2024-re vonatkozó 7 jóslatából már 4 valóra vált. Ilyen az űrverseny kitörése, az, hogy a világ a III. világháború felé sodródik, hogy természeti csapások sújtják a világot, és hogy a technológia veszélyesen fejlődik. Most azonban a NASA jelentései is megerősítik, hogy egy újabb jóslata válik valóra.

A NASA most megerősítette, hogy egy igen veszélyes aszteroida közeledik a Föld felé, amelyet a Káosz Istenének neveztek el. Az előrejelzések szerint ma nagyon közel fog elhaladni a bolygónk mellett, és akáér ütközési pályára is léphet. Ezt napra pontosan megjövendölte az élő Nostradamus, és most sokan aggódnak amiatt, hogy nagyobb baj is lehet belőle - írja a The Sun.