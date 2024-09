Durva kettősfronttal indult az enyhülés, ez jön majd utána

Halvány reménysugár csillant fel az eddig tapasztalt hőhullámot illetően, mely hatásaitól már napok, sőt, hetek óta szenvedett egész Magyarország. Most azonban, a kettősfronttal talán vége lehet a szenvedésünknek.

A kettősfronttal nemcsak a felfrissülés, rengeteg tünet is érkezik Fotó: Köpönyeg

A hőhullám végének ugyan örülhetünk, de szebb véget is érhetett volna a hőhullám, mint amit most mindannyian megtapasztalhatunk

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember szerint a térséget hétfőn éjjel elérő kettősfront komoly terheléseket ró az egyébként is kimerült szervezetünkre, így aztán a kisiskolásoktól kezdve mindenkit érint, ami most vár ránk.

Lesz rengeteg csapaék, eső, zápor, zivatar, erősödő északi szél, melyek miatt a hőmérséklet is csökken majd. Elbúcsúzhatunk a 30 fok közeli hőmérsékletektől

- osztotta meg a hírt a meteogyógyász a hétfői időjárás kapcsán, melyhez hasonló a hét további napjain is várható.

A kezdetben kettősfronti hatásból hamarosan hidegfronti hatás lesz, mely kelet felé terjed tovább

- tette hozzá dr. Pintér Ferenc, aki szerint általánossá válik a vérnyomás ingadozása, a fejfájások megszaporodása, a görcsös folyamatok felerősödése, a gyulladásos problémák kialakulása, a légzési nehézségek, valamint a feszültség, az idegesség, a türelmetlenség, a szorongásos, pánikszerű állapotok felerősödése. Gyakori lesz továbbá a rosszullét, a szédüléses panasz, a látási probléma, a mellkasi diszkomfort érzet. A mostani időjárási hatások ráadásul mindenkit, azaz nemcsak a felnőtteket, hanem a gyermekeket is érintik, köztük a múlt hét hétfőn kezdett kisiskolásokat is.

Elkezdődött a tanév, így pláne nem szabad megfeledkezni a gyermekekről sem, akik pontosan ugyanúgy lehetnek érzékenyek az időjárásra, mint a felnőttek

- hangsúlyozta dr. Pintér Ferenc, miközben arról beszélt, hogy a gyerekeken gyakran úgy jönnek ki ezek a hatások, mintha valamilyen viselkedési vagy figyelem zavaruk lenne, holott ezek összefügghetnek az időjárás érzékenységgel.

A fegyelmi, figyelmi, tanulási, viselkedési nehézségek eredeztethetők akár az időjárás okozta rossz közérzetből is, nem kell minden esetben egyből arra gondolni, hogy a gyermek sajátos nevelési igényű. Nem csoda tehát, ha a gyermekek is rosszabbul teljesítenek, nemcsak a felnőttek, pont most, amikor a tanév kezdetén fel kell venni a fonalat. Gyanakodni pedig legtöbbször akkor kell, ha több tünet együttese jelentkezik, akkor valószínűleg időjárás érzékenység állhat fenn.