Balhé Szentesen: beleesett az aknába egy édesanya, sokak szerint balesetveszélyes a strand

Bodnár Mirjam a Facebook-ra írta ki nemrég, hogy mi történt vele a szentesi strandon. Még szerencse, hogy nem volt épp Mirjam kezében a 9 hónapos kisfia, amikor átfordult alatta a gyerekmedence melletti az aknatető. Az édesanya derékig be is esett az aknába, de ki tudott jönni, lába és keze azonban több helyen is megsérült.

Durván felhorzsolta az anyuka a lábát, de lett ennél mélyebb sebe is Fotó: Facebook

„Sírok, annyira fájnak a sebek, de el kell látnom a kisfiamat”

Mirjam most a Metropolnak elmondta, hogy a stranddal több problémájuk is volt és legközelebb inkább egy másik, közelükben lévő fürdőhelyet fognak választani.

Ahova tudtam vinni a kisfiam pancsolni, még nekem is hideg volt és tisztának sem mondható. Volt egy “gyógyvizes” medence, amire igen ráférne a felújítás. Nagyon nem is mentem több medencébe inkább…de az utolsó csepp a pohárban a nem jól rögzített, elrozsdásodott aknatető volt

– mesélte a Metropolnak az édesanya, aki épp ebédelésből ment vissza párjával a helyükre, amikor baleset érte.

„Indultunk volna már haza, így igyekeztünk vissza, aztán már csak arra észleltem fel, hogy a földön fekszek, mert az aknatető valahogy átfordult alattam és kb. derékig beestem. Annyira el volt már rohadva a széle, hogy szerintem szinte nem tartotta semmi. És az a borzasztó, hogy egy kisgyerek pancsoló mellett van ez az akna. Ha a kisfiam is a kezembe lett volna és be veri a kis fejet vagy bármi, lehet túl sem élte volna. Vagy ha egy pici gyerek lép rá és beszakad... szörnyű" – részletezte az esetet az édesanya, akit a helyszínen elláttak, de mélyebb sebe is lett.

A bal lábamat varrni kellett volna, a jobb lábam elől hátul teljesen fel van horzsolódva. Tetanuszt is kellett, hogy kapjak. Szerettem volna rendőrt is hívni, mert nem normális, hogy egy strandon ilyen balesetveszély legyen, de a kisfiam nagyon nyűgös volt már és inkább őt néztem

– tette hozzá Mirjam, aki úgy megsérült, hogy sírni tudott a fájdalomtól másnap reggel, amikor felkelt, hogy ellássa a kisfiát.

Többen is panaszkodtak a szentesi strand állapotára, az ügyvezető szerint mindent megtesznek a biztonságért és a tisztaságért Fotó: www.udulokozpont-szentes.hu

Megszólalt a szentesi strand is az ügyben

Az édesanya mindezt a közösségi oldalán tette közzé, ami nagy port kavart. Több szentesi is kifejtette, hogy nem ez az első balesetveszélyes szituáció a strandon és nem megfelelő a fürdőhely biztonsága. Többen is részletezték, hogy rozsdásak a csúszda korlátjai és több csempe is hiányzik a medencékből. Érdeklődésünkre a Szentesi Sport- és Üdülőközpont az alábbi tájékoztatást adta:

Az aknatetőt már előtte is vizsgáltuk, az csak igen nagy oldal irányú nyomásra mozdult el a helyéről, a hétfői napon azonban tettünk olyan rögzítést rá, hogy kizárólag kézzel és függőleges emelő mozdulattal, célirányosan lehet kiemelni. Ez a nyár olyan extrém időjárást produkált, amikor szinte folyamatosan el kellett árasztani a lépcsőket és a korlátokat –mert különben a vaskorlátra élő ember nem tudott volna felmenni mezítláb-, és ez a rozsdásodási folyamatot nagyban elősegítette a lépcsőkön. A korlátok nem rozsdásak. Nincs balesetveszély! Ezt a hatóság egyébként évente ellenőrzi is. Sajnos elég gyakran előfordul, hogy egy-egy csempe leválik, sőt olyan is, hogy ezt a Vendégek célzatosan segítik elő –egyszerűen addig feszegetik, amíg leszedik-. A gyermekmedence vize általában meleg. Minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy minél komfortosabb, kellemesebb kikapcsolódást nyújtsunk. Azt szívesen vesszük, ha ilyen hibát észrevesz valaki, hogy egy aknatető kimozdul, akkor szól a személyzetnek, akik azonnal hívják a karbantartókat! Egyébként a folyamatosan bővülő szabályainkra oda kell figyelni a Vendégeknek is, a saját biztonságuk érdekében! Ha valaki a szabályokat betartja, biztonságban érezheti magát

– írta válaszában a Metropolnak Dr. Kerekes Valéria, ügyvezető, aki maga is a helyszínen volt, mikor Mirjam, az édesanya beleesett az aknába és azonnal intézkedett.