Kegyetlen, ami ránk vár: brutális napviharok közelednek felénk

A napkitörések, vagyis a geomágneses viharok komoly veszélyt jelenthetnek a modern technológiára, így a mindennapjainkra nézve. A tudósok a Nap ciklusához képest szokatlanul magas naptevékenységet mértek, ami a ciklus végéhez (2025 második fele) közeledve egyre csak fokozódik.

Váratlanul erősek a geomágneses viharok Fotó: pexels.com

A szokatlanul erős napkitörések a tudósokat is meglepték: jelenleg a Nap a 11 évig tartó ciklusának félidejében tart, folyamatosan közelítve a csúcspontjához, ám a geomágneses viharok ereje már most megdöbbentő. Az erős napkitöréseket előidéző napfoltok száma a tudósok szerint rekordszintet ért el, bár azt is hozzáteszik, nem minden napfoltokhoz köthető napkitörés jelent komoly gondot a Földre nézve, ám van, ami igen. Ezek a jelenségek rádiókimaradásokat okozhatnak, megzavarhatják a GPS-rendszereket, a légi kommunikációt, sőt akár igen komoly áramkimaradásokat is okozhatnak, melyek veszélyeztethetik az országos ellátórendszereket és az infrastruktúrát. Megnyugtató azonban, hogy a 2025 második felére prognosztizált csúcspont a korábbi adatokhoz viszonyítva átlagosnak mondható, így nagy eséllyel nem kell apokalipszisre készülni. Ráadásul a geomágneses viharok Európa déli országaiban szokatlan, ám igen látványos égi jelenségeket ígérnek. Az elmúlt időszakban Magyarország egén is többször felderengett a sarki fény, mely korábban kizárólag az északi országokban volt megcsodálható. Ha te lemaradtál róla, most úgy tűnik, 2025 második feléig még lesz lehetőséged bepótolni ezt az igen különleges jelenséget.