Karnyújtásnyira a kánikula vége, mutatjuk azt is, hogy várható-e újabb hőhullám idén

Július közepén kilenc nap alatt összesen nem kevesebb, mint 22 országos és fővárosi melegrekord dőlt meg – ebből 13 hajnali melegrekord volt. A július 11-i napi csúcsérték ráadásul 102 éve tartotta magát egészen az idei évig. További beszédes adat, hogy az idei júliusi hőhullám csúcsa 12 fokkal haladja meg az elmúlt évtizedek átlagát. Hosszú és gyötrelmes időszak végére tesz tehát pontot a közelgő enyhülés, amely a meteorológiai előrejelzések szerint egy hidegfront formájában, felhőszakadásokkal és zivatarokkal érkezik meg a hét közepén. Ugyanakkor nem dőlhetünk teljesen hátra, mert a szakemberek szerint az UV-sugárzás okozhat kellemetlenségeket a következő napokban is.

A keddi erőteljes felhősödés mellett már kialakulhat egy-egy kisebb zápor vagy futó zivatar, néhol viharos széllökéstől kísérve. Felhőszakadás veszélye miatt másodfokú, narancssárga figyelmeztetés van érvényben három északnyugati vármegyére, míg citromsárga szinte a teljes keleti országrészre. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden még 28 és 34 fok között alakul.

A meteorológiai szolgálat egy másik figyelmeztetést is kiadott, méghozzá az extrém UV-B-sugárzás miatt. Jelezték, hogy az ország nagy részén több mint 7-es UV-index várható. Emiatt már ajánlott fokozottan védekezni a nap sugarai ellen: érdemes 11 és 15 óra között kerülni a napozást, javasolt továbbá vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata is. A várható UV-B-értékek területi eloszlása megtekinthető a HungaroMet honlapján.

Szerdán a többórás napsütés mellett szórványosan valószínű zápor, zivatar többfelé megerősödő széllel, valamint 30 fok körüli csúcsértékekkel. Már ez a hőmérsékleti csúcsérték is némi felüdülést jelenthet a hetek óta tartó kánikula után, de az igazi felfrissülést hozó hidegfront csütörtökre hozza majd a megváltást országszerte. Akkor jó esély mutatkozik arra is, hogy a hét közepére a napi csúcshőmérséklet 30 fok alá kúszik majd. Mindemellett nem elhanyagolható tény, hogy radikálisan csökken a levegő páratartalma is.