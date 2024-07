Mobilklíma, klíma vagy léghűtő? Mutatjuk, mivel küzdj a hőség ellen!

Vessük be a jeget!

Egy jéggel teli tálat rakhatunk a ventilátor elé, vagy csak simán az asztalra. Persze, amint a jég elolvad, öntsük ki a vizet és töltsük föl újra az edényt jéggel. Arra vigyázzunk, hogy a jég ne érintkezzen a ventilátorral!

Ne legyen áram alatt!

Az éppen nem használt elektronikus eszközök is termelnek hőt, ezért kapcsoljuk ki, húzzuk ki őket a konnektorból. Még ha úgynevezett stand by üzemmódban is vannak, akkor is fogyasztanak áramot és melegszenek, melegítenek.

Nem mindegy, miben alszunk!

A nagy hőségben mindenki igyekszik kevés hálóruhát felhúzni, már ha visel valamit alváshoz. Viszont az sem mindegy, hogy milyen ágyneműt használunk. Érdemes a legmelegebb időszakban az ágyneműt pamut anyagúra cserélni, a takarót pedig nyári paplanra.

Elő a vizes lepedővel!

Amikor szellőztetünk, jó ötlet hideg vizes lepedőt feszíteni az ablak elé. Az ezen keresztül beáramló levegőt hűvösebbnek fogjuk érezni, ami javítja a komfortérzetünket.

A testünk meghálálja

Ha a lakás levegőjét nem sikerül lehűtenünk, foglalkozzunk a testünkkel. Zuhanyozzunk le gyakran langyos vízzel, a túl forró és a túl hideg sem jó hosszabb távon. A lábunkat azonban betehetjük egy lavór jeges vízbe, igazán frissítő!

Csavarjuk fel a szőnyeget!

A vastag szőnyegek is csak növelik a hőérzetünket, ezért kánikula idején csavarjuk fel, és járjunk a kövön vagy a parkettán. Ezeket időről-időre fel is moshatjuk hideg vízzel, de ne úgy, hogy tocsogjon. Az egyrészről balesetveszélyes, mert könnyen elcsúszhatunk, másrészről tönkretehetjük vele a parkettát.

Kerüljük a konyhát!

Még télen is igazán izzasztó lehet a tűzhely fölött állni, nemhogy nyáron! A sütő is csak úgy ontja magából a meleget, ezért igyekezzünk kerülni a használatát. A szervezetünk ilyenkor amúgy sem igényli a nagy, nehéz ételeket, jobban járunk a hideg gyümölcslevesekkel és salátákkal. Aki pedig megteheti, a kertben vagy az erkélyen süssön húst.