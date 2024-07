Ekkor nézz fel az égre: mutatjuk a csodás égi jelenséget

A júliusi égbolt szinte minden éjjel lenyűgöző égi parádéval várja a természet szerelmeseit: különleges együttállások, tündöklő meteorok, csillaghullás, világító felhők, hajnali és alkonyi holdsarlók mind-mind téged várnak. Ekkor nézz fel az égre!

Elképesztő látványosságokkal kápráztat el a július: ekkor nézz az égre! Fotó: AstroStar

Július 5-én egy egészen különleges égi tünemény tűnik fel a horizonton, ám ehhez szemfülesnek és felkészültnek kell lenni, így nem árt néhány támpont. Szinte pontosan északkeleten kel fel a Hold, mely a szerencséseknek extra vékony holdsarlóként mutatja meg az igen ritkán látott arcát. A nyári időszak kedvező a hajnali holdsarlók megfigyelésére, így most érdemes próbálkozni a kivételes jelenség látványának elcsípésével. A horizonton feltűnő holdsarló mindössze 0,9 százalékos megvilágítású lesz, így jó ötlet egy binokulárt is magunkkal vinni a vadászatra. Ez az amatőrcsillagászati eszköz egy kettős látcső, mely ideális az égen lévő objektumok kémlelésére és a legjobb látványt nyújtják a felhasználójuknak. Mivel a július ontja a szebbnél szebb látványosságokat, érdemes beszerezni egy ilyen eszközt, amely bármelyik elektronikai áruházban megvásárolható, persze enélkül is észlelhetőek ezek a szebbnél szebb jelenségek.

Gyönyörű lesz a Hold is Fotó: Fellet

Persze az extra vékony holdsarlóhoz nem garancia a spéci készülék sem: fontos tudni honnan és mikor érdemes figyelni. Ha kristálytiszta a horizont, minden adott a vadászatra. Egy iránytű segítségével keresd meg, merre van északkelet. Ha látsz egy fényes csillagot, jó helyen vagy, ez a Capella csillag, mely 21 fokos magasságban és pont északkeleten jár holdkeltekor, és semmivel sem tévesztheted össze, hiszen nincs a közelében másik fényes égitest. Ha megvan a csillag, húzz egy képzeletbeli merőlegest róla a horizontra. Jegyezd meg a pontot, majd illeszd rá előrenyújtott kézzel a hüvelykujjadat. Ott ahol az ujjad jobb pereme lesz, ott kell keresni a horizonton felbukkanó Holdat, vagyis ami látszik belőle. A holdkelte ideje ezen a hajnali napon keleti határainknál 03:26, Budapesten 03:38, nyugaton 03:50. Ekkor nézz az égre! Ha teheted, mindenképpen valami magaslatról keresd a Holdat, mert egy kis takarás is ellehetetlenítheti a megfigyelést. Persze akkor se keseredj el, ha nem sikerült megfigyelned a jelenséget, ugyanis az égi parádé még páratlan látványosságokat tartogat számodra.