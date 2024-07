Nincs is ennél szebb, így változott a Lánchíd díszkivilágítása az elmúlt évszázadban - Galéria

Aki csak egyszer is Budapesten jár kötelező programként szokták neki említeni az esti, éjszakai sétát a fővárosban. Azt mondják a város fényei legjobban egy dunai hajókázás során láthatóak igazán úgy, hogy az örök élmény maradjon. A kivilágított Lánchíd esti pompájában talán még a nappali szépségét is felülmúlja, nem véletlenül kerül rá képeslapokra, bögrékre, mindenféle Budapesttel kapcsolatos ajándék tárgyra.

A Lánchíd és a Clark Ádám tér éjszakai fényei 1956-ban Fotó: Fortepan / Pálfi Balázs

Napjainkban megszokott, hogy a híd ki van világítva, ám ez először csak 1937-ben történt meg és köszönhetően a II. világháborúnak, amikor az építményt lerombolták nem is tartott sokáig, tudható meg a Pest Buda cikkéből. Amikor 12 évvel később újraépítették a hidat, annak volt díszkivilágítása, ám csak 1960-ig lehetett használni. Az új rendszer 1970-re, a „felszabadulás” 25. évfordulójára készült el az MSZMP, az állampárt Budapesti Bizottságának hathatós közbenjárásával, amit a boltokban kapható, háztartási lámpákkal oldottak meg. Később a díszkivilágítás is része volt az 1986–1988-as felújításnak, akkor az egész rendszert lecserélték, azonban a 90-es évek végére ez is elavult. Az új díszkivilágítás építése 1999. április 17-én kezdődött meg, ekkor lekapcsolták a régit, majd leszerelték. A jelenleg használt világítás, a híd rekonstrukciójával együtt készült el.