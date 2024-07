„Több évig tartott a válásunk, de az utolsó pillanatban egy telefonhívás mindent megváltoztatott”

Az 52 éves Sally Eubanks házassága romokban hevert, miután a 62 éves férjéneknek Corey-nak idős korára beindult a karrierje és rengeteget volt távol a családjától. A férfi ugyanis kaszkadőrként kezdett el dolgozni és idősebb korában futott be végül. Az ikerlányaik születése utáni években folyton távol volt a forgatások miatt, volt hogy a gyermekek születésnapjára sem tudott hazautazni. Miután Sally ezt megelégelte benyújtotta a válópert, és ügyvédje tanácsára megszakította a kapcsolatot a partnerével és a kislányaira fókuszált. Igen ám, azonban a válásuk 7 éven keresztül zajlott.

A házasságuk romokban hevert a sok munka miatt Fotó: unsplash.com

Hatévnyi házasság után nem láttam más utat, így a válás mellett döntöttem. Az ügyvédem első tanácsa az volt, hogy szakítsam meg a kommunikációt Corey-val. A válási harc azonban durva jogi csatába torkollott, mert Corey is ragaszkodott a házunkhoz, és a lányok felügyeleti jogához. A patthelyzet hónapokig húzódott, és feléltem a megtakarításaimat is

– kezdte beszámolóját a nő a Mirrornak. Ezután azonban a férj leakarta zárni a dolgokat, és beleegyezett az 50-50 százalékos vagyonelosztásba. A felügyeleti jog miatt azonban hosszú évekig elhúzódott a válás. Eközben Corey továbbra is gyakran dolgozott hónapokig külföldön, de mellette megpróbált minőségi időt tölteni a lányaival is, ha itthon volt. Egy idő után pedig Sally azt vette észre, hogy hiányzik neki a férje.

2019 decemberében felhívtam Corey-t végül szemtől szembe, és azt mondtam neki, hogy nincs erőm folytatni ezt a mérgező válást. Megbeszéltem vele, hogy másnap találkozzunk személyesen. Amikor elsőnek megláttam az évek után, visszakerültem abba a pillanatba, amikor először találkoztunk

– tette hozzá a feleség. Corey ugyanígy gondolta, és már sokkal kedvesebben állt a kompromisszumokhoz is, és beleegyezett, hogy hétvégente ő legyen a lányokkal, a hétköznapokon pedig továbbra is az édesanyjukkal lehessenek. Ezután végleg kimondták a válásukat, és talán nem is történhetett volna jobb dolog a kapcsolatukkal.

Ezt követően ugyanis megölelték egymást, és mindketten rájöttek, hogy még érzelmeket táplálnak a másik iránt.

A következő hetekben többször is randevúztunk egymással, és nagyon lassú lépéseket tettünk a megbékélés felé. Végül a Covid-járvány alatt úgy döntöttünk, hogy újra összeköltözünk, de már az elejétől kezdve kiépítettünk egy rendszert, hogy mennyi időt lehet távol a férjem, és mennyi minőségi időt kell a családjával töltenie

– árulta el Sally boldogan a lapnak.