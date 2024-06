Hátborzongató: valóságos vérfürdőt rendeztek a meztelen csigák a kertben

Mára már biztosan nincs olyan ember Magyarországon, aki ne hallott volna a meztelen csigák inváziójáról, és arról, hogyan próbálják meg őket a kerttulajdonosok száműzni a kertjeikből. A legtöbben sajnálták őket, így megpróbáltak minél humánusabb eszközt választani a kiiktatásukra, ám ez a romantikus érzés most egy csapásra elmúlt. Hátborzongató dolog derült ki a csupasz csigákról.

Hátborzongató mire képes ez a kis puhatestű Fotó: weha / Shutterstock

Kiderült ugyanis, hogy a meztelen csigák, pontosabban a spanyol csigák cseppet sem aranyos teremtmények, sőt mi több, ez a puhatestű maga a megtestesült gonosz. Egy kertészeti Facebook csoportban osztotta meg egy hobbikertész, hogy micsoda vérengzést rendeztek a spanyol csigák a kertjében.

Ma a kertben egy spanyol csiga a saját szemem láttára megtámadott egy földigilisztát. Próbálta megrágni, ahogy rátapadt. A giliszta segítségére siettem és szétvágtam a rohadt dögöt. Pár óra múlva egy új példány zabálta a ketté vágott társát.

A horrorisztikus eset sajnos nem egyedi. Ez a csiga faj Portugáliából indult „világhódító útjára”, és a nyolcvanas évek közepén hazánkba is sikerült eljutnia, ahol sajnos igen jól érzi magát. Ennek a kártevőnek több változata is van: világos és sötétebb barna, vörös, narancssárga, de akadnak szürke és fekete változatok is. Ettől a fajtól még a kannibalizmus sem idegen... Tényleg mindent megeszik: a frissen kikelt növények nagy kedvencei, de képes saját fajtársaira, másik csigafajtákra de akár más puhatestűekre is rávetni magát.