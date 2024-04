Álmai tortáját rendelte meg egy nő: durván félreértették – Videó

Egy fiatal amerikai nő születésnapja alkalmából egyedi díszítésű, ám mégis egyszerű tortát rendelt magának. A finomság azonban egyáltalán nem úgy nézett ki, ahogy kérte. Pedig egyszerű óhajt fogalmazott meg, azt is félreérthetetlenül részletesen taglalta. Vagy legalábbis azt hitte.

Nem olyan lett a nő tortája, mint amilyet szeretett volna (Fotó: Pixabay)

A 22 éves Peyton Chimack a TikTokon mesélte el, hogy járt. A hölgy elárulta, online adta le a rendelését az egyik cukrászdának. Sőt, még egy képet is mellékelt egy hasonló desszertről, hogy ezzel is segítse a munkájukat.

Peytonnak nem voltak nagy vágyai: egyszerű, fehér habbal díszített tortára vágyott, melynek közepén fekete, dőlt betűkkel az szerepel, hogy „Aries baby”, utalva csillagjegyére, a Kosra. A nő még egy megjegyzést is írt, azonban a sütemény készítője egy „cseppet” félreértette az utasítást. A tortára végül nyomtatott betűkkel a következő felirat került angolul: „Kos baby (kicsivel, dőlten, a sütemény közepére)”.

Walmart customer shares ridiculous custom cake fail: ‘My mouth dropped’ https://t.co/0WMBMM6pHz pic.twitter.com/qad3Nx5BO6 — New York Post (@nypost) April 16, 2024

Chimack szerencsére még a parkolóban észrevette a hibát, és rögtön visszavitte a tortát. A cukrászdában még aznap elkészítették neki azt a süteményt, amit eredetileg szeretett volna, ami szintén nem lett tökéletes (a felirat nem dőlt és nem kisbetűs), de a 22 éves nő így is nagyra értékelte, hogy kijavították a hibát – számol be róla a New York Post.