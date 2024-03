„A postástól is kaptam egy kis desszertet” – kiderült, milyen nőnapi ajándékoknak örülnek olvasóink leginkább

A nemzetközi nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet a nők egyenjogúságára és a szabad munkavállalásukra. 1857-ben New Yorkban hatalmas sztrájk volt: negyvenezer textil- és konfekcióipari munkásnő függesztette fel a munkát: béregyenlőséget és a munkaidő csökkentését követelték. Manapság ezen a napon világszerte felhívják a figyelmet a nők elleni erőszakra, a zaklatásokra, a prostitúcióra. És természetesen ezen a napon a férfiak különös figyelmet szentelnek a nőknek, ajándékokkal is kedveskednek nekik. De vajon mit szeretnek kapni a nők? Megkérdeztük hölgy olvasóinkat!

Virággal soha nem lehet melléfogni, ha nőnapi ajándékról van szó Fotó: Pexels/Illusztráció

A legtöbb kommentelő természetesen virágot kap ilyenkor, de a különböző desszertek is slágerajándéknak számítanak. Ám egy szimpla édesség is élményszámba mehet, ha nem várt helyről érkezik. Veronika például a postástól kapott egy kis desszertet nőnapra.

A desszert mellett a másik nőnapi ajándék általában a virág. Eszter azt írta a Facebookon kérdésünkre, hogy egy puszi mellé ő is ezt kapja nőnapra a férjétől, aki – mint írta – az ajándékot általában az utcáról lovasítja meg, de volt, hogy a megajándékozott hölgy kertjéből szerezte be a virágot az élelmes férfi. Ugyanakkor Eszter szerint a szándék a fontos!

Persze egészen szokatlan nőnapi ajándékokról is beszámoltak hölgy olvasóink. Ezek között szerepelt a piros masniba kötött kolbász, amit Erika kapott március 8-án, de az Ági munkahelyén ajándékba kapott szőlőzsír sem éppen általános nőnap alkalmából.

Szép számmal vannak olyan nők is, akiknek a március 8-a nem elsősorban a nemzetközi nőnapról szól, hiszen éppen ezen a napon váltak édesanyává. Ilyen Mária is, aki azt írta, hogy az ő kisfia is nőnapi baba.

Mindig ő lesz az én igazi nőnapi ajándékom!

– szögezte le.

Persze nem minden az ajándék. Márta például nem azért szeretne nőnapi ajándékot kapni, mert ez így szokás, vagy illendő. Ugyanezt az álláspontot képviseli Erika is, aki hozzáteszi, hogy ha konkrétan nőnap alkalmából nem is kap semmit, azért úgy érzi, hogy az év többi napján megkap mindent, amire vágyik. Erzsébet pedig kifejtette: nem az a lényeg, hogy mit kapnak, hanem hogy gondolnak a hölgyekre. Irénke szerint pedig a szeretet legjobb ajándék!

Zoltán kommentje azért tanulságos, mert egy kereskedelmi iskola osztályában egyedüli fiúként minden március 8-án kedveskedett valamivel osztálytársainak, ám ő semmit nem kapott, holott március 8-a nem csak nőnap, hanem Zoltán névnap is. Isten éltesse a nőket és a Zoltánokat!