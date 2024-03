Misztikus csillag forgatja fel az életünket - ezt ígéri a félemetes Antares

Ezernyi csodát tartogat számunkra az égbolt. Március 3-án misztikus együttállásnak lehetnek szemtanúi a koránkelők. A skorpió állatövi jegy csillagképének legfényesebb csillaga, az Antares és a Hold közel kerül egymáshoz. Azonban érdemes résen lenni, mert a mágikus csillag nem sok jót tartogat a számunkra.

Különleges égi jelenségnek lehetünk szemtanúi - Fotó: NOPPHARAT9889 / Shutterstock

Átszínezi a horizontot a Hold és az Antares együttállása

A szürke Hold és a vörösen izzó Antares találkozása lélegzetelállító látvány lehet számunkra. A déli ég alján figyelhetjük meg az 54 százalékos megvilágítású Hold és a Skorpió legfényesebb csillaga közelségét. Március 3-án érdemes korán kelni, mert a két égitest hajnali ötkor mindössze két fokra lesz egymástól - adta hírül a National Geographic.

Antares, a veszedelmes csillag

Az Astronet szerint az Antares nincs túl jó hatással ránk; fokozza a harcias indulatokat. Jó pozícióban pozitív hatással van a szellemi képességre, határozottságot, bátorságot, jó stratégiai képességet jelenthet, de negatív mellékhatásokkal is járhat, mint például a bukás veszélye. Úgy tartják, hogy nehéz, küzdelmes, a legmagasabb elismerést is biztosító életet, de az erőszakos életvég veszélyét is magában rejti.