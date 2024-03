Kocsis Máté: Hídpénzbotrány, adománygyűjtő ládikák fekete dollárokkal... Gyurcsány emberei és Karácsony csődbe vitték az ország leggazdagabb önkormányzatát

Friss bejegyzéssel jelentkezett Kocsis Máté a Facebook-oldalán. A Fidesz frakcióvezetője Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének csütörtöki állításaira reagált.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője ne hagyta szó nélkül Gyurcsány Ferenc állításait (Fotó: Koszticsák Szilárd)

„A DK elnöke ma megkezdte a bűncselekményekkel vádolt embereinek a mosdatását. De hát, ugye, az kiabál, akinek a háza ég. Ezek szerint van vaj a baloldali politikusok füle mögött, ha már Gyurcsány is előremenekül: a politikai ellenfelek okolása, magyarázkodás és fenyegetőzés a büntetőeljárások miatt. Ezek szerint pontosan tudja, hogy lesznek.”

– írja Kocsis Máté a Facebookon. Majd így folytatja idevágó gondolatait a DK elnökéről:

„A mondanivalójával persze arra is biztatja a baloldali önkormányzatokat, hogy nyugodtan lopjanak, az sem baj, ha kiderül, mert majd a jobboldalt hibáztatják megint érte. Azt is üzeni, hogy az agresszív utcai akciók és a Varju-féle választási csalások is beleférnek, legfeljebb majd megfenyegetik a bírákat, ügyészeket.”

A Fidesz frakcióvezetője ezután Gyurcsányék további botrányait sorolja:

„Ma már mindenki látja, hogy Gyurcsány emberei és Karácsony csődbe vitték az ország leggazdagabb önkormányzatát. Hídpénzbotrány, adománygyűjtő ládikák fekete dollárokkal, csúszópénzek és pénzmosás.”

Kocsis Máté végül így zárja a DK elnökének intézett szavait:

„Gyurcsány úr, jól ismerjük már a sok évtizedes kommunista trükkjeiket: mindig azzal vádolják az ellenfeleiket, amit saját maguk követnek el. A kétségbeesett fenyegetőzés helyett pedig inkább mondassa le a már elítélt beosztottjait, Varjut és Fekete-Győrt!”