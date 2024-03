Ezzel a tuti trükkel pofon egyszerűen megélezheted a turmixgéped pengéjét

Az egyik legnagyobb gondot okozó eszköz – legalábbis élezés szempontjából – az mindenképp az egyik legpraktikusabb konyhai eszköz, ami nem mást, mint a turmixgép, késes aprító. Kétség kívül az ilyen eszközöket a legnehezebb ismét kiváló „formába hozni”, így most sokan fellélegezhetünk, ugyanis itt egy zseniális trükk, amivel újra élesség varázsolhatjuk a turmix pengéjét!

Fotó: unsplash.com

A turmixgép is azon konyhai kisgépek egyike, amit vagy sokat használ valaki, vagy csak a helyet foglalja. A turmixgéppel remek smoothie-kat, gyors, jeges desszerteket lehet készíteni, sőt van aki a krémlevesekhez is ezt használja inkább, nem a botmixert – írja a Mindmegette. A lap kitér arra is, hogy a turmixgépben hajlított, ferde pengéjű kések találhatók, melyek közül van, ami recés is, és ezeket újraélezni, ha elkoptak, szinte lehetetlen szakember segítsége nélkül. Ha úgy érzed, már nem aprít olyan jól a penge, nehezebben boldogul a darabolással, akkor próbáld ki ezt a trükköt, és látványos lesz a különbség!

Így élezd meg otthon pofon egyszerűen az imádott turmixgéped pengéjét!

Mielőtt vennél egy új pengét a turmixgépbe, vagy netán az egész berendezést lecserélnéd, próbálj meg te magad új életet lehelni az elkopott késekbe. Az internetes trükk lényege, hogy tépkedj darabokat az alufóliából, ezeket gyűrd laza gombócokká, nem kell szorosan összenyomni. Dobj a turmixgépbe nagyjából 5-6 ilyen galacsint és öntsd fel egy kis vízzel. Tedd rá a turmix tetejét, kapcsold be alacsony fokozaton és hagyd dolgozni a pengéket – a Minmegette az essanews cikkére hivatkozva az írja, hogy ez az egyik legjobb módszer arra, hogy megélezzük a turmix pengéit.