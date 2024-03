"Menő dolognak tartják" - A cicasétáltatók Mekkája lett Óbuda

Világéletében igazi macskakedvelőnek tartotta magát Gondané Kaul Éva. Az asszony nyolc éve neveli brit doromboló macskáját, Cézárt. Az állattal igazi formabontó kezdeményezésnek a részese: a gyermekes anyuka Óbudán sétáltatja cirmosát, és ezzel nincs egyedül.

Cézár kölyökkora óta sétál az utcán pórázon / Fotó: olvasói

"Pórázra tettem és kivittem sétálni"

Óbuda zöldövezeti részén gyakran látni macskákat sétáltató gazdikat. Köztük van Éva is. A 64 éves feleség a Pók utcai lakótelepről viszi lesz kedvencét, az ezüst-fekete színű brit kandúrját.

„A gyerekeim úgy nőttek fel, hogy térdig jártunk állatokban, mindig volt macskánk” – kezdte el mesélni Éva, aki nyolc éve vágott bele az akkor még merésznek számító kezdeményezésbe, azaz abba, hogy pórázra köti Cézárt és megsétáltatja.

Nyolc éve, inkább kutyákat sétáltattak, de láttuk Cézáron, hogy nagyon kimenne, ezért pórázra tettem és kivittem sétálni

– idézte fel Éva a kezdetet, aki azt is megosztotta a Metropollal, hogy a macskája nehezen szokta meg a pórázt. Idővel viszont még a kutyáknál is jobban megszerette.

„Ha meglátja, hogy nyúlok a hámhoz, már ugrik oda az ajtóhoz és türelmetlenül vár, hogy induljunk” – mondja Éva, akinek bevett útvonala van.

Volt, hogy messzebbre, a Kisoroszinál lévő erdőbe is vittem, néha pedig a Duna parton biciklizek vele

– folytatja büszkén Éva.

Cézár imád pórázon sétálni / Fotó: Metropol olvasó

"Mikor látják, hogy egy macska van velem, mosolyognak"

Az asszony régóta él Óbudán, és sosem volt baja a kutyás gazdikkal.

„Még veszélyes helyzet sem volt! Mikor látják, hogy egy macska van velem, mosolyognak. Menő dolognak tartják” – büszkélkedik a macskasétáltató asszony, aki ennek ellenére azért próbálja elkerülni a kutya-macska találkozást.

Jó sétaidő este 8 óra körül van, mert olyankor a kutyások mennek tévét nézni és nyugodtabb a környék. Cézár is felszabadultabb a sötétben. Akkor szoktunk nagyobb távokat megtenni, de általában délben viszem le

– árulta el Éva, aki örül, hogy nincs egyedül az utcákon a cicájával. Öt család viszi még le rajta kívül a kedvencét a kerületben, amiről ő tud.

„A mi épületünkben is egyet le szoktak vinni, a Vitorla, a Tóga utcában is van egy cicus. Az utóbbit egy idős férfi sétáltatja póráz nélkül. Kiviszi a kertbe, utána az utcára is. Más kerületben, az Örs vezér téren a fiamék láttak sétáltatni macsekot. A vállon, pórázon vagy anélkül is sétálnak már velük. Ez bámulatos!” - lelkendezett Éva.