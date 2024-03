Tudtad, hogy Budapestnek is volt Csikágója?

Létezik egy városnegyed Külső-Erzsébetvárosban, amit benépesítése során Csikágónak neveztek el. A városrész a Dózsa György út, a Thököly út és a Rottenbiller utca által bezárt területet jelöli, ahol korábban csak konyhakertek és káposztaföldek voltak. A negyed gyors fejlődésnek indult, és röpke 10 év alatt igazi várossá vált a korábbi mezőgazdasági terület.

A pesti Csikágó egyik ikonikus épülete Bethlen Gábor tér 2., Izraelita Siketnémák Országos Intézete Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára

Több -féle elmélet is létezik, hogy a mára frekventált városrésznek számító területet miért éppen a Csikágó nevet kapta. Az egyik elképzelés szerint onnan a ragadványnév, hogy a területen megindult az amerikaias tempójúnak tetsző építés: a házak egymás utáni boszorkányos gyorsaságú növekedése a korábban üres területen az amerikai nagyváros építésére emlékeztette a lakosokat. A másik felvetés szerint a Csikágó inkább gúnynév (utalva az amerikai nagyváros híresen rossz hírére) mint az építészetet dicsérő jelző. Eszerint az elképzelés szerint a csúfnév a közbiztonság szinte teljes hiányára utalhatott, ami szerint Csikágó, amint kiépült, rögtön a nagyvárosi nyomor és bűnözés szinonimájává vált.

Csikágó egyik ékköve az Erzsébet Leányárvaház 1900-ban (később az Állatorvostudományi Egyetemhez került) Fotó: Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

1860 és 1880 között nagyjából öt épület épült, az 1882-es Budapest térkép így még egy lényegében beépítetlen területet mutat. A 80-as évek második felétől azonban robbanásszerű változás következett be és körvonalazódni kezdtek az utcahálózat első elemei: feltűnik a Nefelejcs utca, igaz ez még csak a Damjanich utcától az István útig tartott. A Munkácsy utca is rövidebb volt, ez a Thököly út és az István út között húzódott. A többi, ma is létező utcát viszont még nem jelöli a korabeli térkép, mivel ezek csak néhány évvel később lettek meghúzva, illetve tovább vezetve. A mostani utcahálózattal igazából majd csak az 1890-es években készült térképeken találkozhatunk először. Korabeli épület a Damjanich utca 3. és 5. alatt található emeletes lakóház, a Rottenbiller utca 21. alatt található épület, illetve a Nefelejcs utca 62. szám alatt található óvoda, ami egykor lakóvilla volt.