Óriási örömhírt jelentett be a nemrég leégett Soroksári Oázis

Ez elmúlt napokban rengeteg együttérző üzenetet, hozzászólást kaptunk, sokan a segítségüket is felajánlották. Nagyon szépen köszönjük, ez sok erőt adott, hogy a kertészetet ilyen gyorsan rendbe szedjük, és ugyan csak csökkentett, kültéri üzemmódban, de már ma megnyissuk. Minden felajánlást és kedves szót nagyon köszönünk! Most mindenki azzal tud a legtöbbet segíteni ha ebben az átmeneti időszakban és a tavaszi szezonban továbbra is hűséges vásárlóink maradnak!