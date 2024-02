Ónos eső és tartós köd: négy vármegyére adtak ki riasztást

Szerdáról csütörtök hajnalra sűrű helyenként zúzmarás köd alakulhat ki, nagyobb eséllyel a délnyugati, és nyugati országrészben. A csütörtökön érkező hidegfront mentén pedig Borsod északi részén gyenge ónos esőre is lehet számítani. Az északkeleti, határmenti tájakon akár havazás is előfordulhat – számolt be róla az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Ködös, ónos esős időnk lesz csütörtökön /Fotó: Pexels

Csütörtök délelőtt a látási viszonyok fokozatosan javulnak majd, délelőtt felhős időnk lesz, amely estétől fokozatosan szakadozni, majd csökkeni fog. Délutántól több helyen előfordulhat eső, északkeleten pedig gyenge havazás és ónos eső. Az északnyugati szél egyre nagyobb területen fog megélénkülni, helyenként megerősödni. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 9 fok között fog alakulni, de lesz, ahol akár tavaszias 10 fok körüli maximumokat is mérhetünk.

Az ónos eső miatt az alábbi vármegyére adott ki figyelmeztetést a Met.hu:

Borsodban ónos esőre kell számítanunk /Fotó: Met.hu

A sűrű, tartós köd miatt pedig az alábbi vármegyékre adott ki figyelmeztetést a HungaroMet: