Brutális időt jósol nyárra a Klímapolitikai Intézet, ezt érdemes már most beszerezni

Még javában tart a tél, ám sokan már most tervezgetik a nyári vakációjukat. Vajon milyen nyárra számíthatunk? Ismét lehetnek 40 fokos, izzasztó napok? Vagy most nem várható sok hőségriasztás?

Fotó: Bujdos Tibor

A klimapolitikaiintezet.hu előrejelzése szerint már az idei tavasz is tartogat kellemetlen meglepetéseket. A klímaváltozás miatt idén tavasszal 80 százalék feletti az esélye annak, hogy komoly fagykárokat szenvednek az ország több pontján a szőlő- és gyümölcstermelők.

A Klímapolitikai Intézet a szezonális klímatrendekből kiindulva arra a következtetésre jutott, hogy a nyár ismét melegebb lehet az átlagnál, többszöri tartós és intenzív hőhullámokkal tűzdelve különösen Európában, a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában.

A kiszáradt talajok miatt a mediterrán térségben újabb nagy kiterjedésű erdőtüzekkel kell számolni, így érdemes meggondolni, hogy ki, mikor utazna el például a görög szigetekre, vagy éppen más mediterrán térségbe.

Sokan kíváncsiak arra is, hogy előfordulhat-e ismét olyan aszályos év, mint a 2022-es, amikor a nagyvárosokban, így például Budapesten is többen locsolták az utcai növényeket, kisebb fákat.

Fotó: Löffler Péter

Az intézet számításai szerint amennyiben tavasszal és kora nyáron megfelelően feltöltődnek a talajok nedvességgel, akkor extrém aszálytól idén még nem kell tartani Európa jelentős részén. Tartós szárazság a korábbi évekhez hasonlóan a Mediterrániumban, az Ibériai-félszigeten, Dél-Franciaországban és a Balkánon várható. A 2022-es évhez hasonló aszályra a kontinensen 50 százalék alatti esély mutatkozik jelenleg, a Kárpát-medencében ennek valószínűsége valamivel magasabb.

Érdemes tehát már most felkészülni a nyári forróságra, így például kiváló szolgálatot tehet a lakásban egy klíma, melyet érdemes már a tavaszi hónapokban, vagy még előbb beszereltetni, ugyanis a nyár beköszöntével előfordulhat, hogy több hetet is kell majd várni a beépítésre. Magyarországon még nem divat, de vannak, akik a nyári hőség elől nem a tengerpartra menekülnek, hanem valamelyik északi országban töltik szabadságukat, ahol nyáron is kellemes az időjárás és rengeteg a látnivaló.

Koppenhágában nyaranta is nagyon kellemes az időjárás Fotó: Maridav

Ilyen lehet például Dánia fővárosa, Koppenhága, ahol nyaranta kellemes, 23-26 fok az átlag, vagy Reykjavík, a Föld legészakibb fekvésű fővárosa, ahol még bálnalesre is befizethetünk, sőt csodás vízesésekben is gyönyörködhetünk.