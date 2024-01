Elképesztő összefogás: teljesen új külsőt kapott a nappalokat az utcán töltő János bácsi

Átlagos hétköznapnak indult a mai Szokolai János bácsi számára. Már kora reggel bement a közel 70 ezer fős Szolnokra, a helyi kisbolthoz, ahol mindennapjait tölti. A férfinek ugyanis nincs elegendő tűzifája, hogy nappal is fűtsön, ezért inkább a városban van, amikor csak lehet.

Szokolai János az utóbbi napokban vált igazán híressé Szolnokon. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

János bácsi az utóbbi időben helyi hírességnek számít, mióta többen posztoltak róla és szerény körülményeiről, amin évek óta szeretne változtatni. Szívesen vállalna munkát, de a legtöbbet egy albérlet jelentené számára. A mostani szálláshelyén, ami egy viskónak is csak jóindulattal nevezhető, többek között áram és padló sincs. Egy jó munkahelyhez azonban elengedhetetlen az ápolt külső, ezt viszont János bácsi a zord körülmények miatt nem, vagy csak nehezen tudja megoldani. De a szolnokiak nem voltak restek: összefogtak, hogy ilyen téren is segíteni tudjanak az idős bácsinak.

Irány a fodrász!

A 65 éves férfi számára a napokban egy fodrász, Erőss Sarolta ajánlotta fel, hogy teljesen ingyen, csupán jószívűségből levágja a haját, megigazítja a szakállát. A Metropol elkísérte János bácsit a fodrászhoz, miközben elmesélte nekünk, mennyi mindenért hálás: „A közeli iskolába járó fiatalok név szerint ismernek. Meg szokták kérdezni, hogy vagyok, hozzanak-e valamit enni vagy inni.”

A 65 éves férfi haját és szakállát ingyen igazította meg egy szolnoki fodrász. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A szalonba érve János bácsi először egy csomagot kapott, melyben alapvető élelmiszerek voltak. Ezután Sarolta először megmosta a haját.

– Tessék szólni, hogy elég meleg-e a víz! – Mi a meleg?

Célzott arra János bácsi, hogy számára relatív fogalom a meleg, hiszen egy viskóban kell fagyoskodjon egész éjjel. Egy hálózsák és kevés tűzifa adja neki a hőt, nappal viszont spórolnia kell, még azon is. Nem csoda, hogy teljesen elszokott tőle ...

Ezután beült a fodrászszékbe és némi egyeztetés, majd a szépítkezési folyamat következett. A munka elkészültével jött a nagy leleplezés, mely után János bácsi azzal viccelődött, hogy már nem 65, hanem 35 évesnek néz ki.

Erőss Sarolta ingyen vágta le János bácsi haját és szakállát. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A posztok miatt országosan ismert lett!

A fodrász után kérésére visszakísértük János bácsit a megszokott nappali törzshelyére. Miközben vele beszélgettünk, többen is megszólították, érdeklődtek felőle és a helyiektől egy kis csokit, egy-egy forró teát, kávét is kapott közben. Még az egyik ételfutár is hozott neki valamit, amit a legnagyobb természetességgel adott át neki ebédre.

Édesanyám halála után egy időre inni kezdtem, de sok ismerősöm segített nekem abban, hogy letegyem. Már nem iszom. Nagyon nagy hidegben, ha valaki felajánlja, akkor talán egy rövidet elfogadok, de ennyi. Inkább forró teát vagy kávét szoktam inni

- mondja János bácsi és miközben magáról mesélt, megérkezett Varga Dorottya, aki több posztot is kitett azért, hogy ezzel támogassa az idős férfit. Dorottya azt is megosztotta velünk, miért tartja különlegesnek János bácsit.

A szeme, olyan sokatmondó, olyan tiszta, látszik, hogy nem rossz ember

– mondta el Dorottya, aki a hétvégén János bácsi viskójánál is járt, ahol volt alkalma körülnézni. „Többen írták a posztokhoz, hogy iszik. Én még sose láttam nála alkoholt. Lecsekkoltam, mikor elvittük vele a frissen kapott holmikat. Sehol nem volt egy üveg sem” – mesélte.

János bácsi alig ismert magára a szépítkezés után. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Hosszú távon szeretnének segíteni!

A terv továbbra is az, hogy nem rövid, hanem hosszú távon oldják meg a szállást és a munkát János bácsi számára, méghozzá Szolnokon. Időnként kap valamennyi élelmet, meleg ruhát, de ő magáról szeretne gondoskodni. János bácsi egyébként nyomdász végzettségű, ezért sokféle géphez ért. Egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a nehéz fizikai munkát, de a könnyebb fizikait el tudná végezni és szívesen tenné.