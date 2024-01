Nem is gondolnád, hogy ezzel a nyolc nagyon egyszerű trükkel, mennyit spórolhatsz!

Biztos veled is előfordult már, hogy csak beszaladtál valamiért az egyik boltba, majd azon kaptad magad, hogy csupa olyan dolgot vettél meg, amit eredetileg nem is akartál. Jó esetben azt is megvetted, amiért eredetileg mentél be vásárolni, de előfordulhat, hogy pont azt felejtetted el.

Ezekkel a tippekkel, trükkökkel mindig spórolhatsz (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Most mutatunk néhány szokatlan, de működőképes módszert, amivel te is sokat spórolhatsz.

Igyál egy pohárral indulás előtt

A holland Twente Egyetem tanulmánya szerint a vásárlás előtt megivott folyadék jó hatással van a költekezésre. Ha iszol egy pohár vizet indulás előtt, sietned kell majd a vásárlás alatt, így nem lesz időd a felesleges dolgokat megvenned.

Teli hassal menj a boltba

A korábbihoz hasonló elven működik, ha teli hassal érkezel az élelmiszerpulthoz. Mivel nem vagy éhes, amikor vásárolsz, kevesebb élelmiszert veszel, így kevesebbet is költesz. Ne hagyd, hogy a gyomrod diktálja a bevásárlólistád!

Rágózz vagy szopogass cukorkát

A boltok nagy része több érzékszervedre is igyekszik hatni, főként a szaglásodra. Ezt úgy védheted ki, hogy mentolos cukorkát szopogatsz vagy rágót rágsz. Így nem fogod annyira érezni az illatokat.

Csakis kápé, semmi kártya

Ez a tipp több összetevőből áll. Míg a régi, szakadt bankjegyektől szívesen megszabadulsz, a friss, ropogós bankókat inkább magadnál tartod. Ha előre tudod, nagyjából mennyit költesz majd, elég annyi pénzt vinned magaddal, hogy ne költs túl sokat. Az otthon maradt bankkártyáddal így nem tudsz feleslegesen költeni. Amit egyébként nagyon könnyű odaérinteni úgy, hogy csak utólag kapod magad azon, hogy aznap nem figyeltél eléggé oda a költéseidre.

Bevásárlókocsi helyett inkább kosarat használj (Képünk illusztráció) Fotó: SL / Metropol

Kosarat vagy még azt se használj

A feneketlen bevásárlókocsikba jóval több dolog fér, mint egy kézi kosárba. A kezedben pedig akkor is alig fér el pár dolog, ha van, amit a hónod alá kapsz. Ezzel a módszerrel kevesebb árucikket tudsz eljuttatni a pénztárig, így a költségeid is csökkenek.

Kényelmetlen cipőben menj

Amikor teheted, a létező legkényelmetlenebb cipőd vedd fel a bevásárláshoz. Emiatt alig várod majd, hogy hazamenj, azaz nem töltesz majd felesleges időt a szupermarketben. A Brigham Young University tanulmánya szerint a magas sarkút viselő emberek jobban összpontosítanak az egyensúlyuk megtartására, így tudatosabban és gyorsabban választanak termékeket.

Se túl kedves, se túl barátságos ne legyél

Akivel közvetlen vagy, ahhoz kötődni fogsz. Mivel kedves akarsz lenni, könnyű rád sózni az árut. Ez az eladókra és a hostessekre is igaz. Ha lehet, kerüld el őket vagy legalábbis amint megtudtad, ami érdekelt, azonnal menj tovább.

Ott vásárolj, ahol általában tömeg szokott lenni

Talán ez az egyik legfurcsább tanács, mind közül. Egyesek szerint ha egy zsúfolt üzletben vagy, alig várod, hogy kiszabadulj onnan a friss levegőre. Éppen ezért sietsz, amennyire csak tudsz. Azt már rád bízzuk, hogy emiatt kevesebb dologgal állsz be a sorba vagy inkább otthagysz mindent kosarastul és hanyatt-homlok kimenekülsz.