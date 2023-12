Itt van advent első vasárnapja: ilyen programokon lehet részt venni

Már a negyedik században is tartották az adventet, igaz kicsit máshogy, mint napjainkban. A gyertyagyújtás mellett milyen népszokások tartoznak ehhez az ünnepkörhöz és milyen programokon lehet részt venni advent első vasárnapján a fővárosban? Utánajártunk!

Kezdődik az adventi időszak. / Fotó: Pexels (illusztráció)

Mettől meddig tart az adventi időszak?

Az adventi ünnepkör minden évben november 27. és december 3. közé esik - idén az utóbbi napra -, és vízkeresztig, vagyis január 6-ig tart. Kivéve a görögkatolikusoknál, mert náluk a hatodik vasárnaptól tartják az adventi időszakot. Az első adventi vasárnap eljövetele egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. És, hogy miért pont vasárnap? Az egyházi naptárban a hét vasárnappal kezdődik, ezért az advent négy hete is négy vasárnapig tart.

Mióta létezik az adventi időszak?

Az adventi időszak eredete a 4. századig nyúlik vissza: a gallikán liturgiában a vízkeresztkor (január 6.) tartott felnőttkeresztelést megelőző négyhetes időszak volt az adventi időszak. Az 5. században aztán már a karácsony vált jelentősebb ünneppé, ezért ehhez kötődött az először hathetes, majd a négyhetes advent-olvasható a Wikipédián.

Mit jelent az advent szó?

Az advent (ádvent, úrjövet) szó jelentése eljövetel és a latin adventus Domini kifejezésből származik. Régebben egyes vidékeken kisböjtnek is nevezték ezt az időszakot. Az ortodox keresztény kultúrában a karácsonyt -húsvétihoz hasonlóan-, egy negyven napos böjt előzi meg. Ők az utóbbi időben erre a karácsony előtti böjti időszakára is annak latin nevét, az adventet használják.

Milyen adventi szokásaink vannak?

A böjt most már nem elvárás a katolikusoknál, pedig a 20. század elején még esküvőt is csak külön engedéllyel lehetett ebben az időszakban tartani. Manapság inkább csak a visszafogottság, a csend, a több ima és lelki olvasmány, valamint a bűnbocsánat szentségéhez járulás a követendő ebben az időszakban. Egy másik adventi szokásunkat sem tartják már sokan: a szentcsalád-járás. Ez egy 20. század elejéről származó katolikus szokás, amikor is a minden nap más házhoz vittek egy szent családot ábrázoló képet, majd imákat mondtak, és kisebb szertartásokat mutattak be körülötte.

Sok helyen tartanak vásárt és koncerteket az adventi időszakban. / Fotó: facebook.

Adventi naptára és koszorúja azonban sokaknak van otthon. Előbbi népszokás már 1900 körül elkezdődött, és a kialakulása egy német édesanyához kötődik, akinek kisfia már hetekkel az ünnep előtt türelmetlenkedett a karácsonyi ajándékok miatt. Az édesanya ezért kitalált egy játékot: egy kemény papírlapot huszonnégy részre osztott, mindegyik részre rátűzött egy-egy darab csokoládét. Ezekből ehetett meg egyet-egyet a gyermek esténként. Végül a kisfiú felnőtt és üzleti vállalkozásba kezdett: olyan naptárt szerkesztett, amiben huszonnégy ablak mögé egy-egy csokoládé vagy cukorka volt elrejtve. Az adventi koszorú viszont nem egy régi szokás: 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette az elsőt. Egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát, köztük a vasárnapokra 4 nagyobbat helyezett el, amik közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

Milyen programok lesznek advent első vasárnapján a fővárosban?

A már kinyitott karácsonyi vásárok -az ezen a hétvégén nyitott újabb ötöt is beleértve- nagy része este 5-6 óra körül gyertyagyújtással (van, ahol fényfestéssel is), koncertekkel, előadásokkal készül advent első vasárnapjára. Emellett számos ingyenes és fizetős korcsolyapályán csúszkálhatunk egyet a város több pontján, napközben pedig a gyerekek felülhetnek az egyik Mikulásvonatra is: