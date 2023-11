Megadja magát Fortuna? Közel 3 milliárd a tét az ötös lottón

Hoppá: újabb taggal bővülhet az ötöslottó-milliárdosok klubja a hétvégén. A népszerű szerencsejátékon ugyanis mintegy 3 milliárd forint a tét. Vajon megadja vagy tovább kéreti magát Fortuna?! Ha megadja magát a szerencse istenasszonya, akkor az ötös lottó történetének tizenkettedik legnagyobb nyertese születhet meg szombaton, amennyiben valaki egy személyben tippeli meg helyesen az öt nyerőszámot. A játékon a várható főnyeremény összege 2,925 milliárd forint.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

16 hete nem született telitalálatos az ötös lottón, ahol már közel 3 milliárdért játszhatnak a szerencsevadászok. A halmozódás négy hónapja alatt több olyan szám is volt, amely már kétszer is a nyerőszámok között szerepelhetett – ilyen a többi közt a 3, 4, 5, az 55, 56 vagy éppen a 61 –, de háromszor már csak két szám, a 14-es és a 17-es került kihúzásra, míg négyszer csak a 47-es szám szerepelt a nyerőszámok között. Több olyan szám is akadt, amely viszont a halmozódás alatt egyszer sem került be a nyerő ötösbe, ilyenek a 2, 6, 11, 12, 13 vagy éppen a 21-es és a 23-as szám.

A halmozódás négy hónapja alatt már 385 szerencsés örülhetett négytalálatosának, ők a milliomosok klubjához csatlakozhattak, köztük 31-en pedig négymillió forintot is meghaladó nyereményre válthatták négytalálatosukat. A parlament november 21-én fogadta el a 2024. január 1-től érvénybe lépő adóváltoztatásokról szóló javaslatcsomagot, melynek értelmében az újévtől a lottónyeremények személyijövedelemadó-mentességet élveznek. A nyeremények után született adókötelezettséget eddig a Szerencsejáték Zrt. fizette meg, a jövőben azonban az elfogadott törvényjavaslatnak köszönhetően jelentősen növekedni fognak a nyeremények minden nyereményosztályban. Fontos, hogy a várható nyeremények emelkedése változatlan alapjátékár mellett minden számsorsjáték esetében életbe lép. Vajon mikor és kivel gyarapodik a lottómilliárdosok száma?