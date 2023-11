Elképesztő égi jelenség Magyarország felett

Az idei november alkalmával már most több égi jelenség szemtanúja lehetett az, aki szereti csodálni az éjszakai égboltot. Ezek között voltak olyanok is, melyek az éghajlat és a mágneses terek eltolódása miatt alakulhattak így, mint például a sarki fény. Voltak emellett olyanok is, melyek valamilyen égitestek együttállásának köszönhetően voltak megfigyelhetőek. A hét eleji Szaturnusz–Hold együttállás után most a Jupiter és a Hold együttállása kecsegtet.

A Jupiter és holdjai Fotó: Northfoto

November 25-én szombaton az egyre fényesebben ragyogó Hold a még mindig rendkívül fényes Jupitertől kb. 4 fokra jár majd. A Hold ekkor már 97 százalékos megvilágítású lesz, így majdnem teliholdat láthatunk. A Jupiter–Hold párost egész éjszaka megfigyelhetjük. Az éjszaka közepén pedig 50 fokos magasság körül járnak majd – derül ki a National Geographic oldaláról. Az élesebb szeműek távcső nélkül is láthatják a Jupitert, főleg ha derült lesz az idő.

Nem sokkal később, november 27-én teliholdat figyelhetünk meg. Ha szerencsénk lesz és kellően tiszta lesz az égbolt, akkor a lenyugvó Napot és a felkelő teliholdat egyszerre láthatjuk majd. Az elénk táruló elképesztő látvány a keleti határainknál 15.27 körül, míg a nyugati határainkál 15.50 körül lesz megfigyelhető.

Aki fotózni szeretne, annak érdemes jó előre felkészülnie az eseményre, nehogy lekésse azt.

Ami a többi égitestet illeti, novemberben más bolygó láthatóságára is számíthatunk. A Merkúr a hónap végén kezd láthatóvá válni. Távcsővel naplemente előtt nem sokkal a legkönnyebb észlelni. A Vénusz október óta a szürkület kezdetén egészen jól látható. A Mars a hónap során nem figyelhető meg. Az Uránusz zöldes fénye november 13-án volt észrevehető. A Neptunusz szintén az egész november során megfigyelhető, este 8 óra körül 40 fok közeli magasságban.