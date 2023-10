Halálos roham: vádat emeltek az újpesti tanárnő ellen, akinél meghalt egy 6 éves kisfiú

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt azzal a napközis tanárnővel szemben, aki tavaly januárban, egy szülinapi ünnepségen, földimogyorós édességet adott egy 6 éves kisfiúnak, annak ellenére, hogy tudta, a kicsi mogyoróallergiában szenved. A kisfiú fogyasztott az édességből, amelynek következtében olyan súlyos allergiás reakció jelentkezett nála, hogy az életét a kiérkező mentősök sem tudták megmenteni.

Fotó: Pexels

A vádirat szerint a vádlott napközis tanárként dolgozott egy újpesti általános iskola egyik első osztályában, amelynek tanulója volt az áldozat is. A kisfiúnak mogyoróallergiája volt, amiről a tanárnő is tudott, mivel azt a szülők a gyermek tanulói adatlapján, a szülőknek szóló kérdőíven, továbbá az üzenőfüzetben is jelezték az iskola és a tanítók felé.

A végzetes napon, 2022. január 18-án a tanteremben az egyik gyermek születésnapját ünnepelték, amelynek során az ünnepelt által hozott, bolti csomagolású édességeket – köztük földimogyorós krémmel töltött ostyarudat – a tanárnő külön tányérokra porciózta, majd az ünnepelttel együtt szétosztotta a gyermekek között úgy, hogy minden padra tettek egy-egy tányért. Ennek megfelelően, az allergiás kisfiúnak és a padtársának is tálaltak az édességekből, amelyek között volt 2-2 darab ostyarúd is.

A kisfiú fogyasztott a padjára helyezett, mogyorót tartalmazó ostyarúdból, amelyet követően rövid időn belül rosszul lett. A telefonon értesített szülők gyorsan megérkeztek az iskolához, majd autóval orvoshoz indultak a kisfiúval, akinek azonban útközben romlott az állapota, ezért a szülők egy benzinkútnál megálltak és a gyermekükhöz mentőt hívtak. A segélyhívásra két mentőegység is érkezett a helyszínre, azonban a kisfiú életét már nem tudták megmenteni.

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a tanárnőt halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést, valamint a tanítói foglalkozás gyakorlásától történő határozott idejű eltiltást indítványoz a vádiratban.

A történet mai napig hatalmas vitát generál mind az interneten, mind a mindennapokban. Akadnak olyanok, akik szerint a tanárnő a hibás, viszont az is felmerült több emberben, hogy a szülők miért nem tanították meg a gyereknek, hogy ne fogadjon el mástól semmit.

"És vajon a pedagógus arról tudott, hogy a sütemény tartalmazott mogyorót? Igazából a kisfiúban kellett volna tudatosítani, hogy soha senkitől ne fogadjon el semmit, csak azt eheti, ihatja amit ő visz magával." – írta egy kommentelő.

Én eleve nem engedélyezném semmilyen sütemény, torta bevitelét az iskolába, napközibe! Köszöntsék fel, s kész! Otthon a barátaival ünnepeljen "bulizzon" a 7 éves gyerek!

– fejtette ki véleményét egy másik olvasónk.

"A tanárnő kétszer hibázott. Először, amikor a gyerek elé tette a süteményt, másodszor, amikor mentő helyett a szülőket értesítette. " – olvasható.

Szerintem azt az agyatlan nőt kellene felelőssé tenni, aki mogyorós tortát vitt be az osztályba. Köztudott, sok gyerek allergiás a dióra, mogyoróra, halált is okozhat egy-egy allergiás roham. Nálunk tilos ilyeneket bevinni, vaníliás vagy csokoládés a választható. Sok gyerek azt sem tudja hogy allergiás.

– írta egy óvónő.