"Ott tették be előttük a halottszállítóba" – képtelenek feldolgozni Ricsi halálát az iskola diákjai

A tragédia másnapján is néma főhajtással, szomorú arccal haladnak el a gyalogosok az előtt a pesterzsébeti iskola előtt, ahol kedden reggel leírhatatlan szörnyűség történt. Mint azt a Metropol is megírta, az iskola harmadikos diákja, a 9 éves R. Richárd éppen anyukájával sétált az iskolába aznap. Már a bejáratnál tartottak, és éppen a kapun léptek volna be az udvarra, azonban az ott manőverező teherkocsi abban a pillanatban a kerítésének ütközött, és kidöntötte a betonfalat, ami egyenesen Ricsire borult.

A teherkocsi sofőrjét őrizetbe vette a rendőrség - Fotó: MG

A kisfiú mellett édesanyja is megsérült: az asszony lába eltörött. Azonban a kétségbeesett édesanyának sikerült kirángatnia szétroncsolódott lábát a romok alól, és kisfiához kúszott, akit saját kezével, zokogva próbálta kiemelni a betontömb alól. Úgy tudni, nem volt egyedül: egy másik édesanya ugyanis szintén a gyermekét vitte kocsival az iskolába, innen látta meg a tragédiát. Az asszony azonnal a fékbe taposott, megállt, és odarohant Ricsi anyukájához, így a két nő együttes erővel igyekezett kiszabadítani a kisfiút a betonfal alól. Azonban hiába: a több száz kilós kődarab nem mozdult, közös erőfeszítéssel sem tudták kiemelni alóla a gyermeket.

Egy arra járó anyuka odarohant segíteni, de a két nőnek együttes erővel sem sikerült megmozdítani a több mázsás tömböt Fotó: MG

A történtek után a segítségükre rohanó hős is összeroppant, úgy tudni, ő sem tudja feldolgozni a tragédiát, sem pedig azt, hogy nem tudtak segíteni a kisfiún.

Az iskola az eset után nem hirdetett ugyan tanszünetet, azonban hazaengedte azokat a tanulókat, akik aznap távozni akartak az intézményből. Sokan éltek is a lehetőséggel, aznap zokogó kisgyerekek csoportjai hagyták el az épületet. Közülük van olyan kicsi, aki másnap sem volt képes visszatérni:

Nem tud bemenni a suliba, annyira kiborult. Fociról ismerte a gyermekem Ricsit, nagyon kedves, édes kisfiú volt. Szerintem ezen a héten nem is viszem őt iskolába, és az sem kizárt, hogy pszichológushoz kell vinnem

– mondta a Borsnak asszony, akinek a gyermek Ricsi iskolatársa volt. Egy másik tanuló anyukája elmondta: sokkot kapott az események után, hozzátéve: Ricsit szerették a diáktársak.

– Közvetlen kisfiú volt, szeretett a nagyokkal beszélni – mesélte. Mint mondta, lánya nem szeretne beszélni a történtekről, a kiskamasz ugyanis teljesen kiborult, miután végignézték, ahogyan elszállítják a fiú testét:

Ott tették be előttük a halottszállítóba, attól nagyon kiakadt

– mondta.

A helybeliek, köztük a szülők jó része arra az esti megemlékezésre is elment, amelyet Ricsi emlékére tartottak az iskola előtt: a szívszorító eseményen gyertyát gyújtottak, mécseseket, fotókat, játékokat és plüssállatokat helyeztek el a kerítés mellett.

Több tucat ember látogatott el a megemlékezésre, volt, aki mécsest, más játékot vagy rajzot helyezett el a kerítés mellett Fotó: Bors

Ricsi iskolája is gyászol: nem csak külön pszichológust rendeltek ki a diákok mellé, de egy tervezett futóversenyt is elhalasztottak a tragédia miatt.

– A fájdalmunk leírhatatlan! Mindenben támogatjuk a szülőket. A hibáztatás teljesen természetes, mi magunk is ezt tesszük, a hatóságokkal együttműködünk mindenben – írták közleményükben az intézmény igazgatója, Lernyei Ákos, aki azt is leszögezte: a trauma feldolgozásában pszichológus segíti majd a gyerekeket.