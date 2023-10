Motorosok elé szaladt ki Olaf, a husky - gazdáját nem hatotta meg, hogy kedvence elpusztult

Kutya rohant motorosok elé vasárnap, egy XI. kerületi úton – tudta meg a Metropol. A CHIPet Csapat Kutyamentő Egyesület kapta a riasztást, miszerint egy husky futott Tóvárosból a Balatoni út felé, majd egy másik bejelentő már arról számolt be nekik, hogy egy baleset helyszínén látják feküdni az állatot.

Olaf nem élte túl az ütközést. Illusztráció/Fotó: iStockphoto

Olafról, merthogy így hívták a gyönyörű husky-t, vasárnap kaptunk riasztást

– kezdte lapunknak a szervezet tagja, Szabó Trixi. "Azt mondták, hogy egy baleset helyszínén fekszik, így az egyik önkéntesünk ki is sietett a helyszínre. Kiderült, hogy a kutya 8-9 motoros elé rohant. Az elöl haladó motorost csak a 16 éves tapasztalata mentette meg, a rutinja miatt tudott talpon maradni a motorral az ütközés után. Mivel kisebb fájdalmat érzet, ezért a mentő CT-re elszállította, de szerencsére negatív lett az eredmény. A motorban kb. 800.000-1.000.000 forintnyi kár keletkezett, igazságügyi szakértő fogja felmérni. Egy autóval arra járó pár azonnal megállt, és próbálták újraéleszteni Olafot, de már nem lehetett rajta segíteni, csak levitték az útról. A motoros is kutyatulajdonos, duplán megviselte az eset. Még csak most kezdi felfogni, hogy életveszélyben volt, és hogy mekkora tragédia lehetett volna ebből, ha a társaságban motorozó kezdő elé futott volna ki a kutya…"