Így menekítették ki Nagyecseden Lisztes Krisztiánt - videóval

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye első osztályában játszó csapat játékosai és szurkolói lelkesen fogadták a 34-szeres magyar bajnok Ferencvárost. A városban is mindenki a nagy meccsről beszélt, és noha senki egyetlen percig sem gondolta, hogy a nagyecsedi fiúk győzelemre vihetik, mégis lelkesen biztatták az együttest.

„A mi sztárjaink amatőrök! Hetente háromszor edzenek a civil munkájuk után. Van, aki kamionsofőr, mások felszolgálóként dolgoznak. Mi így szeretjük őket, ahogy vannak” – mondta egy lelkes ecsedi drukker.

Zöld-fehérben várták a Fradit / Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Kovács Lajos, a település polgármestere a mérkőzés előtt istentiszteleten járt. Vele az első félidő közben sikerült beszélgetnünk. Elmondta: kifejezetten Fortunának köszönhetik, hogy 2015 után ismét vendégül láthatják a zöld sasokat.

Jó volt a sorsolás. Az eredményeket illetően figyelembe kell vennünk a realitásokat. Ha a Fradinak csak egy gólt is tudunk lőni, már nagyon boldogok leszünk.

A mérkőzés közben egyébként egyik tábor sem szurkolt szervezetten. Elmaradtak a rigmusok, a közös éneklések, igaz, egymás szidalmazásától is eltekintettek. Erre a meccsre sokkal inkább ünnepként tekintettek a jelenlevők, mint egy tényleges tétmérkőzésre. Persze a Nagyecsednek is van rivális szurkolótábora. A fanatikusok leginkább a Mátészalkát tekintik úgy ősi ellenségnek, mint ahogy a fradisták az újpestieket. Lehetséges, hogy a pályát körülvevő területen mátészalkaiak is elvegyültek, de nem hallatták a hangjukat. A legtöbben egyébként a Fradi kedvéért váltottak meccsjegyet.

Teltház a nézőtéren Fotó: Markovics Gábor / Metropol

István ugyan a közelben él, mégis a Fradinak szurkolt. Persze büszkén megmutatta a külön erre az alkalomra gyártott szurkoló sálját is, amiért nem sajnált kifizetni négyezer forintot.

Az egyik felén a Nagyecsed, a másikon a Fradi címere látható. Az eredménnyel elégedett vagyok, hiszen mást nem is várhattunk volna. A tudásbéli különbség megmutatkozott, de hozzáteszem, jobb eredmény született, mint legutóbb, amikor 10 góllal kaptunk ki a Ferencvárostól

– fejezte be a férfi.

Szurkolók a meccs után Fotó: Markovics Gábor / Metropol

Kerülő Misi valamikor maga is futballozott egy NB 3-mas csapatban. Ezt mondta a 0-8-as végeredményről.

Imádom ezt a sportot, és persze mindkét csapatot. Nem nagyecsedi vagyok. Elsősorban a Spartacusnak szurkolok, de úgy gondolom, hogy a nagyecsedi csapat mindent megtett annak érdekében, hogy ezen a gyönyörű pályán helyt álljon egy első osztályú csapattal szemben. A Ferencváros egy kiemelkedő csapat, aminek nincs valódi ellenfele az országban. A vereség egyáltalán nem volt megalázó

– fejezte be Misi.

Lisztes biztonsági őrök gyűrűjében Fotó: Metropol

A mérkőzés lefújása után mintegy 100 helyi fradista gyűlt össze a vendégek buszánál. Autogramot és közös szelfit kértek a kedvenceiktől. A legnagyobb ünneplés ifjabb Lisztes Krisztiánnak jutott, akit szó szerint a biztonsági őrök mentettek ki a helyzetből.

Fotó: Markovics Gábor / Metropol

„Nagyon gyakran ezt éljük meg, ha vidékre utazunk, de addig örülünk, amíg nem bántalmazni, hanem szeretni akarják a sztárjainkat” – mondta lapunknak az egyik securitys.