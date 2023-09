Igazságügyi orvosszakértő bizonyítja, hogy Réka popsija valódi – Fotók!

Ahhoz már hozzászoktam, hogy a teremben vagy az öltözőben odajönnek hozzám és rákérdeznek, igazi-e a fenekem, sőt sokszor meg is akarják fogni, ezt a nőknek mindig meg is engedem. Fontos, hogy ismerjük a testünket, hisz így tudunk célirányos edzéseket végezni. Amikor azonban már a sportteljesítményemet is megkérdőjelezték ezzel, úgy döntöttem, bebizonyítom, hogy ezek mind csak alaptalan vádak