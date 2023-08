„Szívesen lekevernék nekik két atyai pofont” – védelmezőre lelt a fóti hajléktalan, akit mindenért megvernek

Számtalan olvasónkat felháborította a tegnapi riportunkban bemutatott Tóth Gábor esete. A 2006 óta hajléktalanként élő férfit hónapok óta, minden különösebb ok nélkül, rendszeresen megver két helyi fiatal, miközben különböző szitokszavakat vágnak a fejéhez. Hogy a megalázást fokozzák, többször le is vizelték. A cikkünket több fórumon is megosztották, többek között egy fóti lakossági csoportban. Egy helyi vállalkozót, aki rendszeresen látja Gábort, különösen megérintette a hajléktalan férfi sorsa, és egy hozzászólásában kijelentette: ha a két suhanc mindenképpen verekedni szeretne, keressék meg őt, hogy kiderüljön, vele is olyan könnyen elboldogulnak-e.

Gábor védelmezőre lelt Fotó: Metropol

A feleségemé az az ABC, amelynek közelében Gábor meghúzza magát, és kijelenthetem, hogy vele nincs semmi baj. Senkit nem zaklat, nem kéreget, és pláne nem piszkítja be a környezetét. Ezért is tartom felháborítónak, hogy egyesek éppen őt pécézték ki maguknak

– kezdte Kiss Tibor, majd elmondta: gyermekkorában több harcművészeti stílust is elsajátított.

Soha nem voltam balhés alak, elítélem az erőszakot, viszont Újpesten nőttem fel, azt hiszem, ezzel sok mindent elárulok magamról. Nem vagyok hajlandó tolerálni, hogy vannak, akik a gyengébbek bántalmazásában lelik örömüket. 42 éves vagyok, tehát a huszonéves suhancok a gyermekeim lehetnének, szívesen lekevernék nekik két atyai pofont, persze csak pedagógiai célzattal

– magyarázta az autóbontó-tulajdonos.

Tibor most azt tervezi, hogy felveszi a kapcsolatot a helyi polgárőrökkel, illetve néhány hozzá hasonló testalkatú barátjával, hogy Gábor bántalmazóit megkeressék.

„Szívesen elbeszélgetnék a fiúk szüleivel, és megkérdezném tőlük, milyen érzés, hogy ilyen gyerekeket neveltek. Értem, hogy ők nagy valószínűséggel sosem nélkülöztek, és számukra természetes, hogy otthon megnyomnak egy gombot, és máris ég a villany, illetve elfordítanak egy fejet, és ömlik a víz. Gábor azonban nem élvezheti ezeket az előnyöket” – fejtegette Tibor.

A vállalkozó nem vitatja: vannak hajléktalanok, akik valóban ronthatják az utcaképet, és a járókelőket is zaklatják, de úgy véli: nem lenne szabad miattuk a békés fedél nélkülieket vegzálni.