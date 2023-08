Elképesztő! Így beszél magyarul egy hét után a 13 éves brazil srác, Ricardo

A Reddit közösségi weboldalon osztotta meg az olvasókkal egy brazil fiú, hogy szeretne megtanulni magyarul, így a magyar felhasználók véleményét kérte ki, szerintük milyen a kiejtése. Ricardo egy hete tanul csupán magyarul, a poszthoz pedig egy hangfelvételt is csatolt, amit most mi is megosztunk.

Ricardo családi öröksége a magyar nyelv. Fotó: Pixabay

Nagyapja örökségét szeretné tovább vinni

A mindössze 13 éves brazil fiú, Ricardo leírta: azért szeretné megtanulni a nyelvet, mert a nagypapája magyar volt és magyar állampolgársága is van. Célja, hogy anyanyelvi szintű kiejtése legyen, ami jól tudjuk, hogy nagy feladat még azoknak is, akik évek óta élnek a hazánkban. Ricardo mégis úgy érezte, hogy belevág az egyik legnehezebb nyelv megtanulásába, és már egy hete gyakorol. A fiatal a magyar Reddit-felhasználók segítségét szerette volna kérni, hogy adjanak visszajelzést kiejtéséről, így egy hangfelvételt is megosztott, amin magyarul beszél.

Szia! A nevem Ricardo. Brazíliából származom és múlt héten kezdtem el magyarul tanulni. Éljen a magyar szabadság!

– így szól a bemutatkozás, amit Ricardo közzétett a Redditen.

A 13 éves fiatal a Redditen mutatta meg nyelvtudását. Fotó: Pexels

Egy hete tanul Ricardo magyarul

A 13 éves fiatal sok visszajelzést kapott magyaroktól: volt, aki azt tette szóvá, hogy nagyon „darabos” még a kiejtése és inkább egy digitális, mesterséges intelligencia hangjára emlékezteti a hallgatót, más szerint pedig meglepően mély a hangja 13 éves korához képest. Sok pozitív véleményt is kapott, illetve javaslatot arra, hogy mely más tartalomgyártókat kövessen, akik szintén magyarul tanulnak.

Ricardo hangfelvétele ide kattintva érhető el.