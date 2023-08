Ellenőrzés miatt intették le a rendőrök, nem sokkal később csattant a bilincs

Letartóztattak a kiskőrösi rendőrök egy férfit vasárnap este - tudta meg a Police.hu

Képünk csak illusztráció. Fotó: Pixabay

A rendőrök ellenőrzés céljából állították meg a járművet, majd megkérték a sofőrt, hogy hagyja el az autót. Amikor a férfi engedelmeskedett, a zsebéből egy maroklőfegyvernek látszó tárgy esett ki az úttestre. Elejét véve ezzel az esetleges támadásnak, a rendőrök azonnal megbilincselték.

Az intézkedés során derült fény arra, hogy a lőfegyvernek látszó tárgy egy gáz-riasztó fegyver, melybe 10 gázlőszer volt betárazva. Felmerült az is, hogy a sofőr ittasan vezetett, amit az alkoholszonda mérése később alátámasztott. A rendőrök ezt követően átkutatták az autót, amiben két vadászkést, egy machetét, pillangókést, marokkést és rugós kést is találtak. A férfival szemben szabálysértési és büntetőeljárást is indítanak a kiskőrösi rendőrök, a fegyvereket pedig lefoglalták.